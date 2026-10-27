Bajar la cantidad de asesores de los ediles: el Frente y la Coalición buscan cambios en la Junta Departamental

Los ediles del Frente Amplio y de la Coalición Republicana empezaron conversaciones para cambiar el sistema de contratación de asesores en la Junta Departamental. Aunque todavía no hay acuerdos, tanto en el oficialismo como en la oposición está el objetivo de bajar la cantidad de asesores.

El escándalo del edil blanco Gonzalo Gómez, que tenía como asesor (aunque en realidad no hacía nada) a un involucrado en una trama de narcotráfico, puso el foco en un aspecto poco conocido.

Los ediles reciben una partida de unos $260 mil para contratar hasta un máximo de cinco asesores. Lo que sucede en muchos casos es que contratan personas que en realidad no cumplen tareas en la Junta. Por ejemplo, en algunas situaciones son designaciones definidas por los partidos políticos o funcionan como “prestanombres” para que los ediles cobren la partida y se queden con parte del dinero como un sueldo encubierto.

Pero a partir de lo sucedido, los ediles de todos los partidos están buscando cambios que mejoren la transparencia de la Junta Departamental.

Por el lado del Partido Nacional, al que pertenece el hoy suspendido Gómez, se dio un paso relevante. Como informó El País, el presidente de la Departamental de Montevideo, Martín Lema, pidió a los ediles que negocien con el Frente Amplio posibles modificaciones.

Martín Lema en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Por lo tanto, ediles de la Lista 1, la lista blanca mayoritaria en la Junta, les llevaron a sus colegas del oficialismo una serie de propuestas.

Una de ellas implicaba bajar la cantidad de asesores de cinco a dos. Otra opción es que la cantidad de asesores se defina para cada sector dependiendo de cuántos ediles tiene.

También plantearon distintas opciones en el pago de la partida de secretaría, como que los sectores le comuniquen a la Junta cuáles serán sus asesores, qué tareas cumplirán y que esta les pague. O que cada edil pueda renunciar a la partida para que vaya directo a su partido político y que este defina qué asesoramiento contratar.

El Frente Amplio, que es mayoría en el legislativo departamental, recibió estas propuestas y está elaborando las suyas propias

Los distintos sectores están trabajando para llegar a planteos en común que generen mayor transparencia y más garantías. Aunque el FA todavía no tiene definida su postura, uno de los objetivos será reducir la cantidad de asesores, dijeron fuentes de la bancada oficialista a El País.

Si se va por este camino se evaluará también el valor de la partida de secretaría, es decir, si seguirá siendo de $260 mil o si efectivamente se bajará teniendo en cuenta que habrá menos asesores.

¿Y los demás ediles?

La idea de bajar la cantidad de asesores es compartida por el resto de ediles de la oposición.

El edil Guillermo Kruse, que apoyó la candidatura de Lema pero que es independiente, respalda esta medida. "Voy a acompañar la propuesta que sea más restrictiva que me parece que es lo que está esperando la ciudadanía", dijo a El País.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental. Foto: Ignacio Sánchez

En la Lista 22 del Partido Nacional, que tiene dos ediles, también son proclives a reducir la cantidad de asesores y a cambiar la forma en la que se paga. Desde hace meses están trabajando en revisar el sistema en la Junta Departamental, señalaron fuentes del sector.

Por su parte, en el Partido Colorado, que tiene solo al edil Federico Paganini como representante en la Junta, proponen bajar la cantidad de pases comisión. Hoy en día, los ediles pueden pedir hasta cuatro funcionarios de otros organismos además de los eventuales cinco asesores.

La postura de Bergara

Mientras los ediles de su partido están trabajando en cambiar el sistema, el intendente Mario Bergara se está manteniendo al margen, según supo El País.

De todas formas, se ha mostrado públicamente favorable a la idea de reevaluar las condiciones actuales de la Junta Departamental. “Hay que ver todo el paquete. Si los ediles tienen que ser remunerados o no, cuántos asesores pueden tener, cómo es la partida de secretaría, cómo puede distribuirse”, dijo semanas atrás en el programa Lado B de TV Ciudad.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental. Foto: Ignacio Sánchez

Incluso, fue más allá y sostuvo que los ediles deberían recibir un sueldo, algo que implicaría una reforma constitucional y que a priori no se está proponiendo desde la Junta Departamental.

“Yo soy de la idea de que los ediles tienen que tener una remuneración, entre otras cosas, para garantizar que le puedan dedicar el tiempo que esto necesita”, explicó Bergara.

Pero al ser consultado sobre si como intendente podría impulsar este cambio, contestó que ese proceso debería darse en los partidos políticos.

“No creo eso desde el punto de vista institucional, desde la intendencia, sí en el rol que podamos jugar dentro de la fuerza política. Esto tiene que canalizarse desde el Frente Amplio, desde el Partido Nacional, el Partido Colorado, etc.”, declaró Bergara.