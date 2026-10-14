"Más transparencia": ediles blancos plantearon a sectores del FA cambios en el sistema de contratación de aserores

El caso del edil Gonzalo Gómez dejó secuelas en la Junta Departamental de Montevideo. Fue un impacto que el nacionalista reconociera en conferencia de prensa que había contratado como asesor a Pablo Leiva, pero no solo porque este admitió trabajar para el narcotráfico y está condenado por eso, sino porque cobraba ingresos sin que tuviera tareas asignadas. Esto llevó al Partido Nacional a tomar cartas en el asunto: suspendió al edil y este solicitó licencia en la Junta. Pero también llevó a la dirigencia blanca y a su bancada de ediles a promover cambios en el sistema de contratación de asesores y consultorías.

De hecho, en los últimos días los ediles nacionalistas mantuvieron reuniones con sus pares de algunos sectores del Frente Amplio para avanzar con estas propuestas. Este martes de noche fue la última, señalaron fuentes políticas, pero se prevé mantener otras la semana que viene. El objetivo no es otro que dotar al sistema vigente de "más transparencia", señalaron varios dirigentes blancos consultados para esta nota.

Las propuestas están contenidas en un texto informal que circula en la Junta Departamental. Son conceptuales y básicamente tres. La "opción 1" propone que la cantidad de asesores por edil baje de cinco a dos, pero también que se modifique la forma de pago.

"El partido político propondrá su designación y comunicará a la Junta la identidad de los asesores, las tareas, el plazo y el importe correspondiente a cada contratación, dentro del límite presupuestal autorizado", se plantea, antes de proponer que sea la propia Junta la que "celebre los contratos y pague directamente a cada asesor, bajo la modalidad de arrendamiento de servicios fuera de relación de dependencia, siempre que exista habilitación jurídica y las condiciones reales de la prestación sean compatibles con esa modalidad".

Esto último es especialmente rescatado ya que "si el contrato continúa siendo del partido y la Junta únicamente ejecuta el pago, se mejora el recorrido del dinero, pero no se ordenan de igual manera las responsabilidades por la contratación".

Como segunda opción se propone que los ediles puedan "manifestar por escrito su voluntad de renunciar a la percepción individual" de las partidas destinadas a la contratación de asesores "y solicitar que los fondos sean destinados al partido político, para que este organice y contrate el asesoramiento correspondiente".

La tercera alternativa consiste en determinar que lo que haya sea una "asignación institucional para asesoramiento de las bancadas o sectores con representación, distribuida proporcionalmente al número de ediles". "A diferencia de la opción 2 —se acota—, la asignación surgiría directamente del régimen aprobado y no de una renuncia individual".

Todo esto, que fue trabajado en un grupo reducido de ediles blancos junto con un equipo técnico, será puesto en conocimiento este miércoles al resto de la bancada del Partido Nacional.

El siguiente paso sería conformar un espacio de coordinación interpartidaria con el oficialismo para ya conformar un proyecto concreto.

"La idea es avanzar"

Las respuestas que han recibido los blancos de parte de los interlocutores del Frente Amplio con los que han hablado ha sido, de momento, positiva.

El edil Gonzalo Sánchez, por ejemplo, dijo que su bancada ya había propuesto algunos de estos temas tiempo atrás y que ahora se dio "la oportunidad" de trabajar conjuntamente con la oposición.

"Quedamos en ampliarlo con la coordinación del Frente Amplio para ver si podemos avanzar, pero la idea es que sí", afirmó el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) consultado por El País.

"La idea —con la que está de acuerdo— es cambiar el sistema y blindar un poco a los ediles respecto a la designación de cargos. Que queden a cargo de los sectores y no de nosotros", aceptó.

El sistema actual obliga a los curules a conformar una empresa unipersonal para contar con un equipo de trabajo que los ayude, algo que se torna "un tanto engorroso", continuó Sánchez.

"Creo que vamos a dar una respuesta positiva luego de todo esto que pasó", dijo en referencia a la situación de Gonzalo Gómez. "Quedó mucha sensibilidad, así que estimo que esto va a tener andamiaje y podremos solucionar un sistema engorroso que data de 1974", cerró.