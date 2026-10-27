"Yo le quiero ganar a Lacalle Pou", dijo Jorge Díaz, que valoró a Sánchez por ser el único líder "joven" del FA

Aunque falta camino para iniciar las conversaciones electorales, en el partido de gobierno hay voces que inevitablemente ya comienzan a referirse al desafío electoral que sobrevendrá en tres años. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ya anunció semanas atrás que estaba "convencido" de que si el nacionalista Luis Lacalle Pou era candidato el Frente Amplio le "iba a ganar". Y en las últimas horas, y en declaraciones a En Clave País, el prosecretario Jorge Díaz se refirió a lo mismo, aunque en este caso dio por sentada la candidatura del expresidente, y mencionó también a qué tipo de liderazgo deberá apuntar la fuerza política hacia las próximas elecciones.

"A ver, hay un condicional que no existe: 'Si Lacalle Pou va a ser candidato...'. Lacale Pou va a ser candidato, es candidato, ya, proclamado el 2 de de 2025. Es más, es el único candidato que tienen, no hay otro", dijo el jerarca ante la consulta, precisamente, de las declaraciones de Sánchez sobre el exmandatario blanco.

"Partiendo de esa premisa, obviamente que espero que estemos en las condiciones de hacer las cosas como las tenemos que hacer, para ganarle. Y yo estoy convencido de que le podemos ganar perfectamente. Es más —agregó—, yo le quiero ganar".

JORGE DÍAZ: "YO LE QUIERO GANAR A LACALLE POU"



El prosecretario de Presidencia afirmó que se le puede ganar al líder del Partido Nacional y sostuvo que el Frente Amplio debe superar la búsqueda de un mesías para apostar a un liderazgo colectivo.



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Lo que no se aminó Díaz fue a hablar puntualmente de "nombres" de la coalición de izquierda para las próximas elecciones. "¿Cuál es el problema? Nosotros tuvimos tres grandes dirigentes, tres monstruos de la política: Pepe (Mujica), Tabaré (Vázquez) y (Danilo) Astori. En el orden que quieras. Tuvimos el privilegio de convivir, de tener a esos tres dirigentes, como los colorados tuvieron el privilegio de tener a (Jorge) Batlle y (Julio María) Sanguinetti. Pero se murieron. Como decía Pepe, 'la biología'... Y a veces siento que el Frente está esperando el mesías —argumentó—, el próximo Vázquez, el próximo Mujica, el próximo Astori".

En ese sentido, Díaz dijo tener una mala noticia para el oficialismo: "No hay próximo Vázquez, próximo Mujica, próximo Astori, Los que están —dijo— son los que están".

El desafío, entonces, para los frenteamplistas, es poder "apuntar a un modelo de conducción colectiva, diferente a un liderazgo individual. Es mi opinión, no la consulté con nadie". Es decir, "hay que pensar en clave de equipo, en clave horizontal". "Tenemos un montón de compañeros que son muy valiosos, que están en un punto de partido, (pero) ninguno de ellos hoy lidera por sí solos; ninguno de ellos arrastra todo".

Con esa "dificultad de origen" es que el partido oficialista debe "formar un colectivo, una línea horizontal que permita construir desde ahí y después la vida dirá".

Lo principal, valoró, es que haya personas que estén "en condiciones" para liderar el proceso, y fue entonces que aludió a su compañero del piso 11 de la Torre Ejecutiva.

"Una cosa que me preocupa —dijo— es que joven tenemos uno solo. Porque los otros andan por arriba de los 60".

Consultado por más precisión en esa referencia, respondió: "De todos los compañeros que aparecen en todas las listas de todas las encuestas, el único que tiene menos de 50 es el Pacha. No digo —agregó enseguida— que tenga que ser o no el Pacha, quién soy yo para decirlo".

Frente a reivindicaciones que hoy atraviesan a todos los partidos, pero principalmente al Frente Amplio, que señalan que es tiempo del liderazgo de mujeres —concretamente, de candidaturas femeninas—, Díaz añadió: "Creo que es momento de darle lugar a la juventud. Creo que la principal discriminación está ahí".