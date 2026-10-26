Un acuerdo Mercosur-Canadá es más probable de concretarse ahora que fue reelecto Lula en Brasil

Con Lula reelegido ayer para la presidencia de Brasil, Uruguay tiene más seguro el terreno de continuar su línea de intentar concretar acuerdos internacionales como lo ha hecho en los últimos tiempos, dado que no cambiará el panorama, por la continuidad en el país vecino. Así lo señalaron analistas consultados por El País, quienes no preveían mayores preocupaciones en los mercados por el resultado electoral de ayer.

Nicolás Pose-Ferraro, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la República (UdelaR), consideró que la continuación de Lula en el poder le dará más respaldo al gobierno uruguayo, con el mismo signo político y con el que comparte una agenda en común.

En el nuevo contexto con Lula, las presiones que Uruguay reciba por parte de Washington para que, de alguna manera, se aleje de China, podrían verse atenuadas ahora, así como también en otros países de la región.

Esas presiones fueron admitidas por el propio gobierno uruguayo en diversas oportunidades, incluso por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, siempre con los cuidados que amerita la diplomacia internacional.

En otro orden, existen negociaciones comerciales que podrían verse favorecidas con Lula, como las del Mercosur con Canadá (dado que la guerra comercial que Estados Unidos mantiene con Canadá, podría acercar a ese país más a esta región). “Sin embargo - dijo Pose-Ferraro a El País- el capitulo asiático de Uruguay mantendrá sus dificultades -también las tendría con un gobierno de Bolsonaro- dado que son estructurales, es decir más complejas en sí mismas”.

Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: AFP.

Un riesgo que advierten analistas y políticos es que las dificultades de gobernabilidad en Brasil deriven en una crisis institucional, que afecten también la tranquilidad de la región. “Lo importante es no perder la integración regional y que la estabilidad brasileña se mantenga. Que le vaya bien a Brasil y a Argentina, también nos favorece a nosotros”, agregó Pose-Ferraro.

Cabe recordar que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sanchez, declaró en Radio Sarandí ya en setiembre que “Si gana Lula en Brasil, va a implicar la continuidad de una política que es una voz en el mundo de un jugador global que defiende el multilateralismo, la democracia y la no intervención”. En tal sentido, el contrapeso a las tendencias el unilateralismo y también el “saltarse normas de organismos internacionales” -como lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump- estaría más defendido por Lula, según analistas.

La posición de Cancillería, destacó Pose-Ferraro, es trabajar con las autoridades brasileñas y con las de Argentina de igual forma, en busca de alianzas favorables para la estabilidad regional, sobre todo en un momento en que la lucha debería ser común frente a fenómenos como el narcotráfico que azotan por como riesgos graves a toda la región y merecen abordajes conjuntos.