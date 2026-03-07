Condenan a un hombre por violencia doméstica agravada e intento de incendio en Dolores

Un hombre de 23 años fue condenado por violencia doméstica agravada e intento de incendio en Dolores. Según informó el Ministerio del Interior, en la madrugada del 6 de marzo, efectivos policiales concurren a una casa en Pública 1 casi Perimetral en esa ciudad. Habían recibido una llamada por conducta agresiva de un hombre. Al llegar al lugar, entrevistaron a la víctima, una joven de 18 años que contó que su hermano había rociado con nafta su dormitorio y otra parte de la vivienda. Ambos habían participado de una discusión familiar.

El padre de los dos logró apagar el fuego y evitar que se propagara a otras habitaciones. Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. El caso fue presentando ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de 1.º Turno, donde finalizada la instancia judicial se dispuso la formalización de la investigación y condena por proceso abreviado respecto de "F.A.F.L., de 23 años, como autor penalmente responsable de un delito continuado de violencia doméstica especialmente agravado en concurrencia formal con un delito de incendio en grado de tentativa". Se le impuso una pena de ocho meses de prisión con cumplimiento efectivo.