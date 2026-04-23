Homicidio en Canelones: hombre mató a su pareja y tiró su cuerpo a un aljibe cerca de su casa

La Policía de Canelones investiga el homicidio de una mujer de 51 años de la ciudad de Pando. Si bien el caso fue investigado en una primera instancia como una desaparición, información surgida en las últimas horas apunta a que la mujer fue asesinada por su pareja.

De acuerdo a lo informado por Jefatura, existían varias denuncias previas por violencia doméstica entre la víctima y su pareja. En algunas la mujer aparecía como denunciante, pero en otras estaba señalada como indagada.

El hombre declaró a la Policía que la mujer lo había agredido y, al intentar defenderse, le había quitado la vida. Luego, explicó que se había desecho del cuerpo en un aljibe que está en el predio en donde vive. Según detalla la Policía, la pareja vivía en el mismo terreno pero no en las mismas casas: la mujer, que era dueña del lugar, vivía en la casa ubicada al frente, mientras que el hombre, que era inquilino, vivía en una ubicada al fondo.

El terreno está ubicado en el eje entre las rutas 6, 7 y 74. El caso está siendo investigado por la Jefatura de Canelones. El hombre se encuentra a disposición de la Justicia.