Giorgian de Arrascaeta se opera este jueves y en Brasil ya estiman cuánto tiempo demandará su recuperación

Giorgian de Arrascaeta tuvo que abandonar la cancha por una fractura en su clavícula durante el partido entre Estudiantes y Flamengo de este jueves por la Copa Libertadores. Después de los exámenes de imagen realizados en un hospital local, el club confirmó la lesión en un comunicado, anunciado que "el mediocampista sufrió una fractura en la clavícula derecha" y, sin aún mencionar una posible operación, expresó que "retornaría a Río de Janeiro en la madrugada de este jueves junto con toda la delegación".

El club aún no había comunicado una decisión definitiva pero anunció la medida oficialmente a primeras horas de la mañana. Con los resultados a la vista, el 10 será operado este jueves y comenzará la recuperación.

A solo 42 días del Mundial 2026 esta noticia encendió las alarmas del cuerpo técnico de la selección uruguaya, por un jugador que ha sido clave en la Celeste, con tres goles en 17 partidos durante el ciclo de Marcelo Bielsa. Sin embargo, su participación en la Copa del Mundo no estaría descartada.

🚨 ASÍ SE VOLVIÓ DE ARRASCAETA A BRASIL: atención a la imagen del uruguayo de Flamengo tras lo que fue el cruce ante Estudiantes por CONMEBOL #Libertadores, en el que sufrió la fractura de su clavícula derecha y deberá ser operado.



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Según informó el medio brasileño GeGlobo, en una primera instancia Flamengo trabaja con un plazo de 45 días para el regreso del Cocho, aunque el tiempo dependerá de su evolución fisiológica. Además, informó que el equipo encargado del procedimiento estará integrado por los especialistas Márcio Schiefer y Bruno Tebaldi, así como por Fernando Sassaki, jefe del departamento médico del Flamengo.