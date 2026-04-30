Javier Gomensoro: los avances en el megaproyecto del Gran Parque Central y cómo está el pasivo de Nacional

Enviado a Lima

Javier Gomensoro, prosecretario de Nacional, habló con Ovación desde Lima y reveló avances en el megaproyecto del Gran Parque Central: “No va a ser un salto al vacío, las obras van a estar prefinanciadas. Sacamos el techo, el arena y la plaza del hincha, que quedaron preaprobadas”, dijo.

-¿Qué pensás que falta por hacer para profundizar en el objetivo de bajar el pasivo y buscar una solución económica para Nacional?

- Yo trabajo hace muchísimos años en el Banco República y las principales empresas del Uruguay son las que más deuda tienen con el banco, o sea, hay pasivos y pasivos. Creo que el perfil de endeudamiento de Nacional ha mejorado bastante, hoy pagamos bastante menos por intereses en virtud de una recategorización del pasivo. Creo que se han sembrado varias cosas que son el sustento para que ese pasivo se pueda abatir o seguir reconvirtiendo, pero capitalizando al club.

En segundo lugar, y algo mucho más cercano en el tiempo y tangible hoy, son los derechos de televisión y el merchandising. Después negociar mejor nuestro capital y nuestros jugadores. Y el último gran pilar que no me quiero olvidar es el tema del Gran Parque Central donde también es importante cerrar un acuerdo que estamos encaminando para poder ir a una asamblea con una propuesta a los socios que nos dé garantías a todos. No va a ser un salto al vacío, las obras van a estar prefinanciadas, las vamos a blindar con un fideicomiso y se va a hacer por etapas, pero se va a hacer firme, seguro y con el consenso del club. No puede ser un tema que nos divida, sino que nos tiene que unir.

El último capítulo, que tal vez está todavía en exploración, creo que las casas de apuestas, que hoy financian gran parte de los clubes de América, en Uruguay, que tiene un monopolio privado que factura muchísimo dinero y que también lucra con el fútbol, me parece que tiene que poner otras cifras en esta cuestión.

- ¿A qué te referís con el nuevo procedimiento a la hora de realizar contrataciones?

- El planteo es que semestralmente en los períodos de pases, con una cierta antelación, venga la gerencia deportiva y el entrenador a dar un paneo de altas, bajas y necesidades del equipo. Nosotros con nuestro presupuesto situar rangos salariales por generalidades y no poner topes, pero sí más o menos una cifra en la cual se contrata y se actúa con las mesas chicas, y una cifra a partir de la cual ya es necesario un consenso mayor y una opinión más de directiva.

Javier Gomensoro, dirigente de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

- ¿A dónde apunta el principio de entendimiento sobre cómo hacer y financiar la obra del megaproyecto del Gran Parque Central?

- En primer lugar ya tenemos pronta una reforma para el estatuto, que requiere de la aprobación de la asamblea y le va a exigir a los grandes proyectos edilicios y sobre todo a sus eventuales modificaciones mayorías especiales e iniciativa privativa de la comisión directiva para aprobar y/o cambiar en el curso de la ejecución.

Una vez tenido esto, la idea es convocar a una asamblea donde previamente la directiva tenga unanimidad, que sería sobre esta base: primero el proyecto se ratifica y se aprueba como ya está pero, además de los blindajes que suponen, generar un fideicomiso que independice las cajas con las del club, y que cada etapa comience con financiamiento previo asegurado. La asamblea define solo la aprobación y ejecución con esas premisas de la obra en el estadio de fútbol sin el techo.

¿Qué te quiero decir con esto? Que sacamos el arena y la plaza del hincha, además del techo. Esas unidades, que también conforman el proyecto, quedaron preaprobadas desde el punto de vista arquitectónico.

