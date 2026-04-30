"Es roja acá y en cualquier lado": dijo Ancheta sobre una de las polémicas del Universitario vs. Nacional

Enviado a Lima

Emiliano Ancheta, lateral de Nacional, habló tras la caída 4-2 frente a Universitario por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores y dio su opinión acerca de la infracción de Caín Fara sobre Nicolás "Ojito" Rodríguez que el árbitro sancionó con tarjeta amarilla.

"En este momento estoy bastante caliente por el partido, no quiero decir mucho en caliente porque no da tampoco, me quedo con la actitud del equipo; fuimos al frente todo el tiempo jugando con uno de menos", inició.

Sobre la acción de juego en específico, dijo: "Obviamente es roja acá y en cualquier lado, pero nosotros no podemos controlar esas cosas, hay que seguir, queda un montón y estamos bien".

Al ser consultado acerca de la forma en que felicitó a Nicolás Rodríguez después del centro que derivó en un gol tricolor, Ancheta dijo: "El Ojito está haciendo un trabajo notable, estamos para sumar desde donde toque, fue un centro buenísimo y pudimos empatar el partido".

