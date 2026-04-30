La bronca de Maxi Silvera tras la caída de Nacional en Copa Libertadores: "El árbitro incidió en el partido"

Nacional cayó 4-2 ante Universitario Deportes por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores y Maximiliano Silvera, que ingresó en el minuto 63 en el Estadio Monumental de Lima, apuntó contra el árbitro Carlos Benítez por la no expulsión de Caín Fara. “El árbitro incidió en el resultado”, comentó en zona mixta tras finalizar el partido.

“Es una lástima que en una competencia tan linda como esta pase esto. Nos merecíamos otro resultado, pero me quedo con la actitud del equipo”, manifestó.

Silvera se refirió a la acción polémica que se dio en el arranque del juego cuando Fara se tiró de forma muy vehemente, con la plancha extendida por la pelota y el colegiado paraguayo le mostró la amarilla en el minuto 17. En tanto que el tricolor le pidió que la volviera a revisar a través del VAR por entender que era jugada de expulsión.

También se le sumó el hecho de que el Bolso terminó con 10 futbolistas a raíz de la doble amarilla que vio Lucas Rodríguez en el minuto 35.

Lucas Rodríguez tras ser expulsado. Foto: EFE.

“Este equipo (por Nacional) vino a buscar los tres puntos y pese a tener 10 jugadores no nos metimos atrás y eso habla muy bien del equipo, que está bien y de lo mental porque siempre fuimos a buscar el resultado; el hombre de menos nos condicionó”, sostuvo Silvera, quien había anotado el 2-2 momentáneo de Nacional frente a Universitario.

A su vez, añadió: “Tampoco entiendo por qué el VAR no lo llamó (al árbitro) porque nosotros, que estábamos en el banco de los suplentes, vimos enseguida que era de roja (la jugada de Fara) y no comprendo cómo el VAR no lo llamó al árbitro para corregirlo”.

Silvera, por su parte, viene de superar un desgarro que lo tuvo un tiempo alejado de las canchas y, además, logró convertir su segundo tanto oficial con la camiseta tricolor. “Es una lesión que lleva tiempo, así que estoy bien; hay que seguir así”, recalcó.

Cómo quedó Nacional en el Grupo B de la Copa Libertadores

A raíz de la caída de Nacional 4-2 ante Universitario y de la buena victoria 3-0 de Deportes Tolima sobre Coquimbo Unido de Chile, todos los equipos del Grupo B de la Copa Libertadores terminaron con cuatro puntos. En ese sentido, el conjunto cafetero quedó en lo más alto, mientras que el equipo albo se ubicó en la segunda posición por diferencia de goles.

Cuándo vuelve a jugar Nacional por Copa Libertadores

Jorge Bava, entrenador de Nacional, en el partido frente a Universitario. Foto: EFE.

Nacional volverá a tener acción por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores el miércoles 6 de mayo cuando visite a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué, a partir de la hora 23:00 (ESPN y Disney+).