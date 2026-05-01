Nacional y la dificultad de mantener el arco en cero: el rendimiento de los arqueros y el récord negativo de Bava

Nacional atraviesa un momento de crisis. Con dos triunfos en los últimos siete partidos, los problemas defensivos y en el arco resaltan dentro de un equipo que acrecentó su cifra goleadora desde la llegada de Jorge Bava, pero que no se ve reflejada en los puntos obtenidos, producto de una gran cantidad de goles recibidos.

Los nombres cambian, pero los problemas se repiten. Errores de Ignacio Suárez que no fueron subsanados por la vuelta de Luis Mejía. De un partido fatídico de Tomás Viera ante Deportivo Maldonado, a los errores de Camilo Cándido ante Universitario. Un ciclo que sigue haciendo que el tricolor pierda puntos, pese a anotar 18 goles (dos por partido) desde la llegada de su nuevo entrenador, que ganó cuatro de nueve partidos.

Pese a conformar una zaga con altura, Nacional además agrega un grave problema en la defensa del juego aéreo, sufriendo nueve de los 24 goles que tiene en contra por esa vía, que van de pérdidas en las marcas, fallos en la transición defensiva y salidas en falso de los arqueros.

En la Liga AUF Uruguaya, el Bolso ya sufrió 18 goles en contra, es el quinto equipo más goleado, y además solo en tres partidos de los 13 pudo dejar su arco en cero. Solo cinco equipos en el Torneo Apertura tuvieron un peor registro en cuanto a vallas invictas, precisamente los que ostentan las últimas posiciones: Cerro Largo (2), Cerro (2), Progreso (1) y Juventud (1).

En la Copa Libertadores, es el único equipo de su grupo que no pudo mantener su arco en cero en ninguno de los tres partidos, y pese a estar entre los equipos más goleadores del certamen, solo dos de los 32 recibieron más goles: Universidad Central de Venezuela (7) y Libertad de Paraguay (7). Si tenemos en cuenta también los 32 que juegan fase de grupos de la Copa Sudamericana solo dos equipos se suman a ese mal registro: Academia Puerto Cabello de Venezuela (7) e Independiente Petrolero de Bolivia (7).

La temporada defensiva de Nacional parece haber tenido un momento de quiebre desde la partida de Julián Millán. El tricolor había mostrado solidez atrás en el arranque de la temporada, recibiendo tres goles en cinco partidos. Las malas señales aparecieron rápido tras la partida del colombiano, cuando el Bolso sufrió tres goles de un equipo alternativo de Juventud. De ahí en más, sufrió casi dos tantos por encuentro, con 21 en contra, en 12 partidos.

Es un problema que viene de arrastre y lo sufrió también Jorge Bava, que no le pudo encontrar la vuelta. Es cierto que desde su llegada Nacional sufrió tres expulsiones y sumado a las lesiones, tuvo serias dificultades para poder afianzar un equipo. En los últimos 13 años, el entrenador sufrió un récord negativo en cuanto a lo defensivo. Recibió 16 goles en sus primeros nueve partidos, el peor registro en dicha cifra desde Rodolfo Arruabarrena en 2013, que también tuvo una idéntica cifra.

La Libertadores entra en su tramo final, en la Liga AUF Uruguaya rema de atrás, las soluciones son urgentes, pero no parecen tan visibles. Nacional, que lleva una pesada mochila de un torneo cargados de récords negativos, necesita resultados en lo inmediato y para eso debe corregir una problemática sin solución en los últimos dos meses.