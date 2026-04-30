"El partido tuvo un quiebre y se desvirtuó", dijo Bava que admitió estar "100% representado" por este plantel

Enviado a Lima / Perú

"Están de vivos". Esa fue la frase que repitió una y otra vez Jorge Bava al cuarto árbitro luego de la expulsión que sufrió Lucas Rodríguez cuando iban 35 minutos del partido entre Universitario y Nacional y poco después de que el árbitro paraguayo Carlos Benítez no le mostrara la tarjeta roja a Caín Fara por una dura infracción sobre Nicolás Rodríguez.

La molestia del cuerpo técnico y los suplentes se contagió dentro de la cancha, aunque el propio técnico admitió en conferencia de prensa que buscó evitarlo: "Tratamos de controlarlo para que no se agravara, hubo una dualidad de criterios en muchas jugadas, pero el equipo tuvo coraje y rebeldía", admitió el entrenador del Bolso.

"Fuimos contra todo, pero no se nos dio, ahora hay que hacer un mea culpa de lo que podemos mejorar nosotros porque de concretarse la victoria nos dejaba bien posicionados, hoy la derrota nos deja a todos parejos, estamos en igualdad de condiciones para ir a buscar la clasificación", expresó el técnico.

👉 Jorge Bava en conferencia de prensa: cómo repercutió la roja en el trámite del partido y si se sintió representado por los jugadores.



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Bava reiteró que con esas jugadas "el partido tuvo un quiebre y se desvirtuó". Más allá de eso, también indicó que se siente "100% representado" por este plantel, "no solo por reponerse a la adversidad, sino por el fútbol que desplegaron. Nos las ingeniamos para seguir teniendo la pelota con uno menos".

El entrenador del Bolso, que sufrió su primera derrota en Copa Libertadores, admitió "tristeza por la derrota". "Veníamos a buscar los tres puntos, el equipo se plantó bien y no solo abrió el marcador tuvo para hacer el segundo, pero al poco tiempo de esa jugada viene el empate. Tuvimos que cambiar el plan, pero el equipo se desempeñó bien para controlarlo, también nos repusimos al revés del arranque del segundo tiempo y hasta con 10 tuvimos posibilidades de manerja la pelota, después al final fue un poco lo esperable, teníamos que tirar al equipo arriba y aprovecharon los espacios", analizó.

👉 Desde el motivo de la salida de Barcia y la decisión de no pasar a una línea de 5 hasta la obligación de salir a buscar puntos contra Tolima de visitante.



🎙️ Esto dijo Jorge Bava en conferencia de prensa.



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En ese intento por ir a buscar el partido, Bava sacó del campo a Baltasar Barcia, uno de los más destacados que tuvo Nacional y el entrenador le dijo a Ovación: "Venía haciendo un desgaste con 10 jugadores. Precisábamos transiciones, pero no estaba retrocediendo, algo lógico porque redobló esfuerzos. Queríamos ir a buscar el partido y por eso el ingreso de Maxi (Silvera) que cumplió la misma labor y le aportó peso ofensivo junto a Maxi Gomez".