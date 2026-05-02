Sin Lodeiro por expulsión, Nacional debe rotar ante Albion por el Apertura: el jugador que podría ingresar

Nacional sabe que desperdició otra oportunidad ante Universitario, pero ya pasó raya y pone la mira en el cruce ante Albion por la fecha 14 del Torneo Apertura, que está fijado para mañana a las 20:00 horas en el Estadio Centenario. Con el certamen definido, es consciente que no puede seguir perdiendo puntos en la Anual y tiene el desafío de armar una oncena a solo tres días de enfrentar a Deportes Tolima en Ibagué por Copa Libertadores.

La primera certeza para Jorge Bava es que no tendrá a disposición a Nicolás Lodeiro tras la expulsión que sufrió ante Danubio. De esta manera, el técnico deberá suplir a una pieza fija en su oncena en los nueve partidos que lleva dirigidos. Agustín Dos Santos, uno de los jóvenes talentos del plantel, es uno de los candidatos a reemplazarlo considerando su puesto natural y el hecho de que viene de menos a más en cantidad de minutos.

Agustín Dos Santos en un partido con Nacional durante la Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Después de cinco partidos al hilo siendo suplente a nivel local, jugó 45' frente a Liverpool y Danubio. En el resto del equipo hay varias interrogantes considerando el desgaste realizado en Perú. Pero hay juveniles como Pavel Núñez y Rodrigo Martínez que podrían tener más participación antes de un nuevo viaje copero. Ambos vienen de ingresar en el Estadio Monumental de Lima.

En el caso de Lucas Rodríguez, que recibió la roja en Libertadores, es probable que juegue desde el arranque sabiendo que luego no podrá estar en Colombia. Por primera vez desde que llegó Bava, Nacional sufrió su segunda caída al hilo contabilizando las dos competencias, por lo que aspira a una victoria que le permita ganar confianza antes de un juego clave con Tolima, que tiene cuatro puntos al igual que el Bolso después de tres fechas.

El desempeño de Agustín Dos Santos en Nacional durante 2026

Enzo Castillo y Agustín dos Santos disputan la pelota en el partido entre Liverpool y Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

Agustín Dos Santos acumula cuatro partidos jugados en Nacional desde la llegada de Jorge Bava. El primero fue el 14 de abril ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.

Ingresó cinco minutos en el Gran Parque Central y le bastó para asistir al Diente López en el 3-1 que resultó definitivo. También jugó 45‘ ante Liverpool y Danubio e ingresó 27‘ en la derrota 4-2 ante Universitario en el Monumental de Lima.