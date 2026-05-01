El déficit fiscal, uno de los datos que sigue de cerca el gobierno, empeora mínimamente en los 12 meses cerrados a marzo

El déficit fiscal en 12 meses a marzo empeoró mínimamente a 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 4% del Producto en 12 meses a febrero, según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado emitido en la noche del jueves. Se trata de uno de los datos que sigue de cerca el gobierno. Ayer, el exministro de Economía y Finanzas y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, apuntó que el déficit fiscal no es sostenible.

El MEF aclaró que si bien el déficit del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) “se ubicó en 4,9% del PIB (en 12 meses cerrados a marzo). Este resultado se ve afectado por el adelanto de pagos de pasividades, remuneraciones y transferencias del BPS, correspondientes al mes de abril de 2026, debido al feriado de la Semana de Turismo”. Depurado de ese efecto, el resultado del gobierno central-BPS fue de un déficit de 3,7% del PIB.

No obstante, ese déficit fiscal en 12 meses a marzo de 3,7% del PIB se debió al “ingreso de fondos al Fideicomiso II de la Seguridad Social (FSS II, que) acumulado a marzo de 2026 representó 0,4% del PIB”.

Fachada del Ministerio de Economía. Foto: Archivo El País

Por lo que, “el resultado fiscal del gobierno central-BPS excluyendo los ingresos al FSS II se ubicó en -4,1% del PIB”, añadió el MEF. Eso equivale a unos US$ 3.513,2 millones.

Más allá del déficit del gobierno central-BPS de 4,1% del PIB, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) en 12 meses a marzo se ubicó en 1,8% del PIB (US$ 1.542,4 millones).

El pago de intereses de deuda se mantuvo en 2,3% del PIB en 12 meses a marzo, según indicó el MEF.

En tanto, el resultado de las empresas públicas fue superavitario en 0,2% del PIB en 12 meses a marzo, permaneciendo incambiado respecto a los 12 meses cerrados a febrero.

Parte de la refinería de Ancap en la Teja. Foto: Leonardo Mainé.

Los ingresos del gobierno central-BPS se situaron en 27,7% del PIB en los 12 meses cerrados a marzo, “manteniéndose incambiados respecto al mes anterior”, indicó el comunicado

Por su parte, los gastos primarios del gobierno central-BPS se ubicaron en en 30,3% del PIB en el año móvil cerrado a marzo. “Depurado del mencionado adelanto (de pasividades, remuneraciones y transferencias), los egresos se ubicaron en 29,1% del PIB, aumentando 0,2% del PIB respecto al acumulado anual a febrero de 2026, por mayores gastos no personales y transferencias.