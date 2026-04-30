Entre el déficit y el "ruido político": el diagnóstico de tres economistas sobre Uruguay

Los economistas Isaac Alfie, Javier De Haedo y Jorge Caumont analizaron el contexto económico uruguayo y mundial, en el marco del evento "Miradas económicas", organizado por ADM esta mañana.

El economista Alfie reconoció que la economía uruguaya está estancada, pero que Argentina y Brasil se encuentran bastante bien, lo que podrá beneficiar al país. Apuntó que el déficit fiscal uruguayo no es sostenible y que, aunque no es un problema de ahora, hay que enfrentarlo en un contexto en el que los mercados de deuda están cambiando.

Alfie dijo confiar en que las medidas macroeconómicas anunciadas por el ministro Gabriel Oddone ayuden a bajar los costos de las empresas y estimular la inversión.

Por su parte, Javier De Haedo opinó que los ajustes en el gasto público que se requieren, es mejor hacerlos hoy "con el menú de uno", y no esperar que se termine imponiendo el mercado.

"Tenemos que entender que el Frente Amplio no es el gobierno", dijo en un momento de su presentación, en la que también habló sobre los "ruidos políticos" y la mala comunicación del gobierno que impactan en la economía, como por ejemplo, lo que ocurrió con un documento de propuestas sobre las AFAP en el marco del Diálogo Social en estos días.

"Se elogia mucho nuestra institucionalidad, pero me pregunto si se podrá seguir soportando la mochila con las situaciones que se han planteado en los últimos días", agregó.

De su lado, Jorge Caumont dijo que "no nos graduamos en macroeconomía", como se está diciendo, y que se vienen los problemas internacionales en cuanto a los impactos de las tasas de interés de la Reserva Federal, el precio del petróleo y las modificaciones del sistema mundial de precios. "Todo eso se viene", reafirmó.

El economista invitó a revisar la política monetaria, el déficit fiscal expansivo por el "gasto innecesario" y el calendario de pagos que se viene, que es alto, según señaló.

Finalmente, opinó que las decisiones en materia de política monetaria y fiscal no sirven para mejorar la actividad económica, al tiempo que proyectó un aumento de la inflación en el país.