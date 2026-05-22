Álvaro Danza presentó ante Fiscalía la denuncia contra Cipriani y exdirectorio de ASSE por irregularidades

Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentó este viernes ante Fiscalía la denuncia contra la anterior administración, encabezada por Leonardo Cipriani, por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG por parte de SAME 105 entre 2022 y 2024, así como en los convenios con el Casmu y el Círculo Católico, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

"Efectivamente presentamos a la fiscal Mónica Ferrero el escrito formalizando la denuncia. La expectativa es que se dé el curso habitual a este tipo de denuncias y la Fiscalía verifique si hay mérito o no para otras acciones", dijo Danza en rueda de prensa a la salida de Fiscalía.

Danza confirmó que la denuncia es para la anterior administración, incluido Cipriani, y para "exjerarcas de ASSE no funcionarias públicas en este momento".

Según el presidente de ASSE, antes de esta instancia se siguió un procedimiento administrativo de auditoría e investigación interna, que derivó en que se encontraran "algunos elementos que generan la obligación de presentar denuncia". "Luego será Fiscalía la que verifique si hay o no otras acciones judiciales", puntualizó.

Consultado por cuáles fueron las razones formales detrás de la denuncia, Danza dijo que en la investigación se encontraron "convenios que no se controlaron de manera adecuada, gastos que no se controlaron de la manera adecuada, gastos intervenidos sistemáticamente por el tribunal de cuentas y compras por montos significativos que no fueron adecuadamente controladas".

Leonardo Cipriani. Foto: Fernando Ponzetto

Empresa de traslados

Una de las presuntas irregularidades denunciada es la contratación de una empresa de traslados, con la que la actual administración sigue trabajando. Ante la pregunta de si no temen que, con el mismo sistema de investigación, la actual administración pueda ser denunciada a futuro, Danza respondió a El País que el caso se observa "con preocupación pero responsabilidad institucional"; "se está haciendo todo para modificar el sistema. Quedaron un montón de compromisos asistenciales que no se pueden dar por tierra de un momento para otro", remarcó.

Semanas atrás, luego de ser denunciado penalmente, Leonardo Cipriani dijo en diálogo con El País que "esto es un ataque netamente político": “Cada vez más se denota el perfil político de querer pegarle al gobierno de (Luis) Lacalle Pou, que en temas de salud fue exitoso. Además de afrontar la pandemia, supimos potenciar ASSE”, remarcó el nacionalista.

Consultado por esta afirmación, Danza dijo este viernes que esta denuncia responde exclusivamente a la "responsabilidad institucional" luego de "un procedimiento administrativo serio". "Responde a que esto lo único que hace es seguir el debido proceso que corresponde a cualquier funcionario público", sentenció.