IMM respondió a emergencia móvil que traslados de licitación de ASSE deben hacerse "únicamente en ambulancias"

El traslado de usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en taxis como parte de un “plan piloto”, mientras sigue abierto hasta el 19 de mayo el llamado de ofertas para una licitación de traslados no medicalizados en el área metropolitana, generó un nuevo cruce político en el Parlamento esta semana.

En el marco de la citación del directorio de ASSE encabezado por Álvaro Danza a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, el diputado nacionalista Amín Niffouri compartió una respuesta de la Intendencia de Montevideo (IMM) a una de las empresas de emergencias móviles, a la que accedió El País.

Respecto a la “licitación pública 10.021/2026”, de traslados de “usuarios de ASSE”, se deberá “solicitar una habilitación de ambulancia (chapa SAM), categoría A, B o C”, señala un documento de la Unidad de Administración de Transporte (UAT) de la comuna capitalina.

“No puede realizar traslados con un vehículo particular, taxi o remise”, aclara la respuesta, sino que “se podrá realizar únicamente con servicios de ambulancia”. La carta tiene fecha 27 de marzo.

Niffouri apuntó contra la definición de ASSE de aplicar el “plan piloto” de traslados con taxis. “Para nosotros sigue bajando la calidad asistencial de los usuarios. No es lo mismo trasladarlos en una ambulancia que en taxi”, dijo en rueda de prensa.

“Ellos siguen manteniendo, y quieren doblar ese digesto municipal diciendo que no son pacientes, son usuarios. Evidentemente una persona que se va a hacer una diálisis es un paciente, tenemos que darle las garantías y no mirar los costos”, agregó.

El diputado nacionalista dijo a El País que les mostró la carta a las autoridades de ASSE y que le respondieron que “no corresponde” en este caso, lo que calificó de “disparate”. “Ellos dicen que no hay riesgo, ¿pero quién se hace responsable si hoy o mañana le pasa algo a uno de estos usuarios? No respondieron”, sostuvo.

El presidente de ASSE, en tanto, planteó en una rueda de prensa posterior a su comparecencia que hubo compras de traslados en taxi “para verificar si efectivamente los traslados se hacen bien, en tiempo y forma, y sobre todo para ahorrar”. Y sostuvo: “Del 11 de abril al 11 de mayo ahorramos $ 11 millones, es un ahorro significativo”, añadió.

Respecto a qué garantías se brindan con viajes en autos con mamparas, Danza respondió que se trata en estos casos de “usuarios de ASSE que se podrían trasladar por sus propios medios, que podrían ir en ómnibus, taxi o en otro medio de transporte”.

“Van con la mampara como cualquier persona que se traslada en un taxi. Tienen que ponerse cinturón de seguridad, lo cual es obligatorio en nuestro país. Así que no hay ninguna dificultad en ese sentido”, agregó Danza.

“Son personas que si no fueran por sus determinantes sociales que hacen que no tengan acceso a medios de transporte propios, que se lo puedan pagar de su bolsillo, irían por sus propios medios”, insistió el jerarca.

El titular de ASSE descartó que exista un “acuerdo” con la Gremial Única del Taxi, tal como señalaba el primer punto de la citación del Parlamento.

“Este plan piloto no le genera un antecedente positivo para la licitación. Lo mismo para la otra empresa, que hace tres años que está contratada por contratación directa, que se lleva el 60% de los traslados. No le vemos ninguna dificultad”, dijo Danza.

“Vamos por el procedimiento competitivo. Mientras no se haga, hay obligaciones contraídas sobre todo con los usuarios que no podemos desestimar”, dijo consultado sobre las compras de traslados desde el gobierno pasado a UTAM (antes denominada ITHG) que derivaron en fuertes críticas del Frente Amplio porque era una empresa de servicios marítimos sin autorización del MSP.

En la gestión anterior, liderada por Leonardo Cipriani, se había realizado una licitación y un convenio marco de traslados médicos que finalmente no prosperaron tras ser observados por el Tribunal de Cuentas.