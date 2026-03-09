Orsi reúne al Consejo de Ministros una semana después de sus anuncios ante la Asamblea General

El presidente de la República, Yamandú Orsi, reunirá este lunes al Consejo de Ministros a partir de las 12:00 en Torre Ejecutiva. El encuentro se dará una semana después de dos hechos clave: su discurso ante la Asamblea General en el Parlamento y el comienzo del segundo año del periodo legislativo.

Varios temas estarán en la agenda del encuentro pero, a priori, se prevé que se aborde la creación de un Ministerio de Justicia, uno de los anuncios de Orsi. No obstante, cabe recordar que parte de la oposición ya se posicionó en contra y el gobierno precisa una mayoría que no tiene para aprobarlo en el Parlamento. También se espera que esté sobre la mesa en la reunión un nuevo proyecto de ley de empleo juvenil, que el presidente aseguró que enviará en el “corto plazo”.

En su discurso, Orsi hizo críticas al gobierno de Luis Lacalle Pou -aseguró que recibió un “déficit fiscal superior al 4% del PBI, el más alto en décadas”- y afirmó que ya “está en marcha” el “82,5% de las 63 prioridades” que se impusieron.

En materia legislativa, Orsi también contó que enviará al Parlamento una reforma del Código del Proceso Penal que elaboró un grupo asesor técnico en 2025. Este proyecto de ley, aseguró, “consolida un juez de garantía, actualiza el estatuto de víctimas y moderniza el régimen de medidas cautelares e impugnaciones”.

Por otra parte, anunció que en 2026 comenzará “la construcción de dos cárceles de máxima seguridad con tecnología de punta y estrictos controles para personas condenadas o imputadas por delitos de alto riesgo para la seguridad pública”. A su vez, se comprometió a que se inicien este año las obras del Hospital de la Costa en Atlántida “con una inversión estimada en US$ 40 millones”.