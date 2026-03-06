Orsi convocó al Consejo de Ministros para el próximo lunes: anuncios durante su discurso estarán en agenda

El presidente de la República Yamandú Orsi reunirá al Consejo de Ministros el próximo lunes 9 de marzo a partir de las 12:00 horas en Torre Ejecutiva, una semana después de su comparecencia ante la Asamblea General en el Parlamento. Según informaron a El País desde Presidencia, se tratarán "varios temas" en el encuentro entre el mandatario y su equipo de gobierno.

Se prevé que algunos de los temas a analizar sean el envío del proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia, anunciado por Orsi en el Parlamento, o "un nuevo proyecto de ley de empleo juvenil", que adelantó el mandatario se enviará al Poder Legislativo.

Otros anuncios del presidente durante su rendición de cuentas ante los legisladores fueron el inicio de la construcción del Hospital de la Costa y dos cárceles de máxima seguridad. Además, Orsi expresó que se avanzará en 2027 comenzarán las obras para el nuevo sistema de transporte metropolitano, que prevé culminarán en 2029.

Además, la agenda del mandatario continuará el martes 10 en la inauguración de la cosecha de arroz en Cebollatí (Rocha) y el miércoles 11 de marzo Orsi asistirá a la asunción del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, que sucederá a Gabriel Boric en el cargo. Por último, se prevé que el sábado 14 de marzo el presidente asista a la Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó.