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El pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas y viento del NE y N de 20-40 km/h; para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso y cubierto.

El País
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15/07/2026, 19:07
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Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Gente caminando por Plaza Cagancha en el barrio Centro en día de lluvia en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 16 de julio el clima en Uruguay estará marcado por inestabilidad, aumento de nubosidad y episodios de lluvia en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá de 10°C a 25°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana cubierta, con precipitaciones y tormentas, acompañada por viento del NE y N de 20-40 km/h y rachas de 50-60 km/h, además de rachas fuertes asociadas a tormentas; hacia la tarde y la noche persistirá el cielo entre nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, nuevas precipitaciones y tormentas, viento del NE y N de 20-40 km/h y rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 25°C.

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Para el noreste, se prevé una mañana con cielo cubierto y desmejora por precipitaciones y tormentas, con viento del sector N de 20-40 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas; durante la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, precipitaciones y tormentas, viento del sector N de 20-40 km/h y rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 24°C.

En el suroeste, la mañana se presentará cubierta, con precipitaciones y tormentas, viento del sector N de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, además de rachas fuertes asociadas a tormentas; para la tarde y la noche seguirá cubierto, con mejoras temporarias, precipitaciones y tormentas, viento del NE y N de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 21°C.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo cubierto y una desmejora asociada a precipitaciones y tormentas, junto con viento del sector N de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con rachas fuertes vinculadas a tormentas; hacia la tarde y la noche estará nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, precipitaciones y tormentas, viento del N y NE de 20-40 km/h y rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 22°C.

Palacio Legislativo en dia de lluvia
Fachada del Palacio Legislativo en día de lluvia en el barrio Aguada de la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de desmejora por precipitaciones y tormentas, viento del sector N de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas, viento del sector N de 20-40 km/h y rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 22°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana cubierta, con desmejora por precipitaciones y tormentas, viento del sector N de 20-30 km/h y rachas de 40-50 km/h; en la tarde y la noche el cielo continuará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, viento del N y NE de 20-50 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 17°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas y viento del NE y N de 20-40 km/h; para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, precipitaciones y tormentas, viento del N y NE de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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