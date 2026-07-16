La transformación de Diosdado Cabello: el enemigo acérrimo que se convirtió en socio y colaborador de EE.UU.

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por su captura. La fiscalía federal afirma que traficaba toneladas de cocaína. El Departamento del Tesoro le impuso sanciones por malversación de fondos y la ONU lo acusa de aterrorizar a la oposición.

Sin embargo, un largo historial de presuntas irregularidades no ha impedido que Diosdado Cabello, un influyente ministro del gobierno venezolano, trabaje estrechamente con altos funcionarios estadounidenses, una relación que se ha hecho más pública tras los dos grandes terremotos.

Un diplomático estadounidense de alto rango estrechó la mano de Cabello y le dio una palmada en el hombro durante un acto público este mes. Al día siguiente, varios generales estadounidenses se sentaron frente a él en una reunión y fueron fotografiados riendo con él antes de que comenzara el encuentro.

La transformación repentina de Cabello, de ser un objetivo prioritario de Estados Unidos a convertirse en un socio tolerado, e incluso aceptado, ha sido posiblemente el resultado más inesperado de la intervención militar del gobierno de Trump en Venezuela en enero.

Un rescatista camina entre los escombros frente a un edificio dañado en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela. Foto: AFP

Para los partidarios de la política estadounidense, el acuerdo con Cabello es una concesión pragmática para lograr una mayor estabilidad en Venezuela. Para los opositores del presidente Donald Trump, la permanencia de Cabello en el poder es el ejemplo más flagrante de la traición del gobierno al deseo del pueblo venezolano de un cambio político.

La incursión de las fuerzas especiales estadounidenses en enero, que derrocó a Nicolás Maduro, convirtió al país en un protectorado estadounidense de facto.

Para controlar Venezuela, la administración Trump optó por colaborar con funcionarios del régimen autocrático de Maduro en lugar de con la oposición prodemocrática. Como resultado, muchos de los principales ejecutores del aparato represivo del dictador derrocado se han reintegrado a un nuevo gobierno auspiciado por Estados Unidos.

Los terremotos consecutivos que devastaron Venezuela el mes pasado no han hecho más que acentuar la cooperación del gobierno de Trump con el círculo íntimo de Maduro.

Las autoridades estadounidenses han declarado su apoyo inequívoco a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y han enviado ayuda de urgencia y cientos de soldados para colaborar en las labores de rescate y reconstrucción.

El expresidente de Venezuela, Nicolas Maduro, y Diosdado Cabello. Foto. AFP

En la práctica, esto ha creado una dinámica desconcertante: muchos funcionarios venezolanos que tratan a diario con sus homólogos estadounidenses son buscados por Estados Unidos por cargos penales o Washington les ha prohibido hacer negocios con estadounidenses.

En algunos casos, funcionarios de la administración Trump ahora trabajan con venezolanos que fueron blanco de otros funcionarios de Trump durante la administración actual o anterior del presidente estadounidense.

Ampliamente considerado uno de los hombres más poderosos de Venezuela, Cabello conservó su puesto como ministro del Interior tras la incursión estadounidense. Desde entonces, ha asumido su nuevo rol como promotor de los intereses estadounidenses.

Pero Cabello también es acusado en un caso de narcotráfico que la fiscalía estadounidense ha presentado contra Maduro, quien espera juicio en una cárcel en Nueva York. La acusación formal indica que Cabello “colaboró con otros miembros del régimen venezolano para coordinar el envío” de 5,5 toneladas de cocaína desde Venezuela.

El Departamento del Tesoro impuso sanciones a Cabello por corrupción durante el primer mandato de Trump. La ONU ha acusado a Cabello de ser uno de los líderes del aparato represivo de Venezuela.

Delcy Rodríguez, presidenta (I) de Venezuela, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, Diosdado Cabello, ministro del Interior. Foto: AFP

Además, el gobierno chileno acusa a Cabello de ordenar el asesinato en 2024 de un disidente venezolano exiliado en Santiago. El fiscal chileno a cargo del caso, Héctor Barros, declaró que su oficina busca llevar a Cabello ante la justicia, pero agregó que el caso se complica por las restricciones de extradición de Venezuela.

El Departamento de Estado incluye a Cabello en su lista de criminales buscados y ofrece 25 millones de dólares "por información que conduzca a su arresto y/o condena".

Sin embargo, Cabello participa activamente en la respuesta de su gobierno al terremoto junto con Estados Unidos.

Este mes, recorrió una zona afectada junto a John Barrett, jefe de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Un video publicado por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que participó en las labores de rescate, muestra a Barrett estrechando la mano de Cabello y dándole una palmada en el hombro.

Barrett eludió la pregunta cuando se le preguntó en una conferencia de prensa si la recompensa por Cabello seguía vigente.

Al secretario de Estado, Marco Rubio, se le formuló la misma pregunta durante una rueda de prensa en mayo y respondió: "La política de Estados Unidos sobre este tema no ha cambiado".

Un activista sostiene un cartel que dice "Los queremos de vuelta. Los derrotaremos", en Caracas, Foto: AFP

En respuesta a una solicitud de comentarios, el Departamento de Estado citó una publicación en la plataforma social X del 30 de junio, la cual decía en parte: "Las autoridades interinas han cumplido plenamente con la aceleración de esta respuesta humanitaria masiva".

Cabello, otrora un acérrimo enemigo de Estados Unidos, ha cambiado drásticamente su discurso y se ha esforzado por renovar su imagen pública desde la caída de Maduro. Su transformación responde a un objetivo primordial: ser útil a los estadounidenses y, al hacerlo, desempeñar un papel constructivo en la nueva etapa de su país, según afirman personas cercanas a él.

Tras décadas de diatribas contra el imperialismo estadounidense, ha abandonado toda crítica a Washington y ha cambiado sus habituales camisas rojas llamativas y atuendos paramilitares por una vestimenta más sobria, que incluye ocasionalmente traje y corbata.

Meses después de advertir que un ataque estadounidense contra Venezuela resultaría en "otro Vietnam", ha estado promoviendo la cooperación militar con Washington.

La amplia influencia de Cabello entre las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela le ha valido un lugar en la camarilla gobernante informal del país. De hecho, comparte el poder con Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del Congreso. Los tres son lugartenientes de Maduro desde hace mucho tiempo.

El expresidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello e la instalación de la ANC en agosto de 2017. Foto: Archivo El País

Los analistas políticos han denominado a este acuerdo el triunvirato, en el que Cabello es responsable de mantener la seguridad y la estabilidad internas.

Cabello también ejerce influencia entre numerosos grupos paramilitares progubernamentales. Desde una breve demostración de fuerza la semana posterior a la captura de Maduro, estos grupos se han mantenido en gran medida alejados de las calles venezolanas, un hecho que algunos analistas atribuyen a las instrucciones de Cabello.

Según varias personas cercanas al gobierno venezolano, Cabello intenta extender su poder promoviendo a su hija, Daniella Cabello, como candidata del partido gobernante en futuras elecciones. Tanto él como sus aliados argumentan que Daniella Cabello, de 30 años y ministra de Turismo, tendría mejores resultados que el impopular Rodríguez, según estas fuentes.

El futuro de Cabello sigue siendo precario, incluso a medida que asume un papel público más destacado. Corre el riesgo de ser arrestado si los planes de Washington para Venezuela cambian.

Dentro del triunvirato, Cabello ha demostrado ser una valiosa aliada para Rodríguez y su hermano. Por ahora, la antigua rivalidad entre los hermanos y Cabello dentro del partido gobernante se ha dejado de lado por el deseo común de mantenerse en el poder bajo la presión estadounidense. Sin embargo, según fuentes cercanas al gobierno, esto no ha generado confianza mutua. Anatoly Kurmanaev / The New York Times