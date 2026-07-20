Manini Ríos con En Clave País: la condición para votar la Rendición y la posibilidad de volver a la Coalición

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, otrora senador y excomandante en jefe del Ejército, fue entrevistado este lunes en el streaming En Clave País y detalló cuál es la condición para que su partido dé los dos votos con los que cuenta en la Cámara de Diputados para que se apruebe el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno, luego de que la Coalición Republicana —integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente— anunciara que no votará el proyecto en general y pusiera en duda el avance a la discusión del articulado en particular.

Manini cuestionó la forma en que el bloque opositor de la Coalición Republicana anunció, al inicio de la discusión parlamentaria, que no daría sus votos: "No es bueno en el arranque de la discusión parlamentaria decir 'esto no lo voy a votar'. El proyecto adolece de cosas que están mal y hay que cambiar o mejorar. Se puede, como siempre pasó, introducir nuevos artículos o pedir al Poder Ejecutivo que envíe nuevos artículos. Siempre se puede hacer cosas a favor de una mejor ley y no decir de antemano 'no lo voy a votar'. Prima facie Cabildo va a estudiar bien el proyecto, vamos a plantear mejoras y vamos a tratar de que salga una ley mejor que la que está planteada".

Para Manini, esta Rendición de Cuentas es "una oportunidad para introducir algunos lineamientos que permitan alentar cierto optimismo", en el sentido de introducir reformas estructurales. "El gran problema para el país no es lo mal que estamos, sino que las proyecciones para adelante son peores", apuntó y mencionó proyecciones económicas, demográficas, de trabajo, de seguridad. "Todo lo que uno pueda analizar hoy, estamos mal; pero vamos a estar peor si no cambiamos las políticas", añadió.

Con intención de terminar con este "languidecimiento", anunció que Cabildo Abierto intentará "introducir algún cambio que permita mejoras en el Estado", como "reducir el peso" que tiene ante "el sector privado" al que "está ahogando". Señaló, por ejemplo, algunas "reparticiones que son prescindibles" así como "embajadas que son innecesarias". Puso los casos de las embajadas en París y en Unesco, que están "en la misma ciudad", o las del Vaticano y Roma, y planteó que una misma oficina se encargue de ambas gestiones.

Guido Manini Ríos en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Manini Ríos detalló que su partido está preparando un documento que presentará ante el Poder Ejecutivo y el oficialismo, y "depende de cómo se reciba y procese" este planteo Cabildo Abierto decidirá si vota o no la Rendición. "Si hay una actitud soberbia y no se cambia nada", los votos podrían estar en duda: "La última palabra no está dicha".

Descartó de antemano que la discusión sobre los militares presos por delitos cometidos durante el período de terrorismo de Estado esté arriba de la mesa para negociar actualmente con el gobierno. Si bien insistió con que "la Justicia es un bochorno cuando se refiere al pasado reciente" y "claramente hay presos que no son culpables de lo que se les está acusando", este tema no será una "moneda de cambio" con la Rendición de Cuentas.

Contraprestaciones por transferencias a hogares pobres con niños

El líder de Cabildo Abierto introdujo en la conversación uno de los temas cruciales de la Rendición de Cuentas, que es el aumento previsto en las transferencias a hogares pobres con niños. Dijo que "es insuficiente" el monto que está previsto y debe aumentarse pero también alertó que las transferencias deben tener "ciertas contraprestaciones" que no están en el proyecto. "La pobreza infantil no se va a terminar con estas transferencias, se va a terminar con buena salud y educación. No podemos cercenarnos la obligación de que esos niños sean atendidos en salud física y mental, que sean alimentados correctamente y concurran a la escuela. Esas prestaciones a los padres que reciben los beneficios hay que exigirlas", apuntó, aunque rechazó que haya que controlar en qué gastan el dinero que reciben, en parte porque es difícil hacer una trazabilidad real.

Guido Manini Ríos en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Manini Ríos respondió a Perrone, diputado de su propio partido

Consultado acerca de declaraciones del diputado cabildante Álvaro Perrone, quien en entrevista con El País dijo que Cabildo Abierto debe tener otra "agenda" por fuera de las fuerzas armadas y que "Manini es el líder, pero los que votan son los diputados", el exsenador aseguró que "Perrone es una persona muy pasional que muchas veces en el marco de la fricción de conversaciones de distinta índole puede decir una cosa u otra, pero siempre ha actuado en coordinación con la Mesa Política y de acuerdo a lo que se conversa".

"Es clarísimo que no voto yo, que no estoy en el Parlamento", apuntó, y mencionó que Perrone "no está viendo que la agenda de Cabildo Abierto es recontraamplísima", ya que "los grandes temas de Cabildo Abierto no son las fuerzas armadas".

"No descuidamos las fuerzas armadas porque están permanentemente dejadas de lado y necesitan que se les ponga el foco en muchas situaciones, pero no es el tema central de Cabildo Abierto", acotó.

¿Cabildo Abierto puede volver a la Coalición Republicana?

Con respecto al posicionamiento de su partido en el arco político uruguayo, Manini resaltó que "Cabildo no está al medio" del Frente Amplio y la Coalición Republicana sino que es "coherente con sus planteos desde el primer día", en el sentido de que está "con los problemas de la gente".

Acerca de si Cabildo Abierto volverá a formar parte de la Coalición Republicana para las elecciones de 2029, Manini dijo que "nada se puede descartar, pero en los grandes temas que afectan a la gente tendrá que haber una suerte de acercamiento". En esta línea, dijo que en algunas ocasiones, durante el gobierno pasado, su fuerza política hizo propuestas y "la oposición más radical" llegó desde la Coalición.

Manini Ríos reconoció que su electorado "puede estar cerca" de la Coalición Republicana pero "si hubiera una actitud diferente" de sus integrantes: "Van a tener que revisar su postura respecto a las políticas de seguridad, drogas y género", dijo y señaló que en estos casos "los partidos de la Coalición hacen causa común con el Frente Amplio".