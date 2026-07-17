Fernando Pereira respondió a Delgado: "Luisdependiente hay uno solo" y "lo que hicieron fue absurdo"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien en el streaming En Clave País, de El País, acusó al gobierno de haberse convertido en "luisdependiente", en el sentido de que esperaba la aparición de Luis Lacalle Pou para que recomendara a la Coalición Republicana votar en general la Rendición de Cuentas.

Todo surgió cuando el miércoles, también en diálogo con En Clave País, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que espera que Lacalle Pou, cuando hable en agosto en el marco del aniversario de los 190 años del Partido Nacional, sugiera a la Coalición Republicana rever su posición sobre la Rendición de Cuentas y dar los votos al proyecto en general para que se pueda avanzar en la discusión de cada uno de los artículos luego.

"La luisdependencia que ahora tiene el gobierno es increíble. Daría para reírse si no fuera patético", respondió Delgado. "El gobierno no asume sus propios errores, tiene falta de autocrítica y no asume que no tiene mayoría parlamentaria", apuntó.

En entrevista con el programa Palabras Cruzadas (radio Sarandí), Pereira retrucó y dijo: "Luisdependientes ya sabemos quiénes son, ni siquiera discuten candidaturas alternativas" para 2029. "Luisdependiente en Uruguay hay uno solo, el Partido Nacional", añadió.

Aseguró que Lacalle Pou "siendo líder del Partido Nacional" y "y viendo el desastre que hizo el Partido Nacional en conferencia de prensa" en conjunto con legisladores de la Coalición Republicana para anunciar que no votarían la Rendición de Cuentas del gobierno que incluye los aumentos en partidas para la primera infancia y un incremento presupuestal en seguridad, entre otros temas, podría "tomar alguna decisión" para que la oposición revierta su postura.

Álvaro Delgado en entrevista con el streaming En Clave País. Foto: Darwin Borrellí/El País

"Entiendo que Delgado esté desesperado porque tomaron un camino que es muy difícil de sostener, porque luego los diputados del interior van a la feria y el vecino les dice: '¿vos por qué no votás la partida para los niños, para la educación pública, para la Policía?'. ¿Te creés que la gente no le pregunta al diputado del interior? En Montevideo se disipa mucho, pero en el interior es muy claro", aseveró.

Así las cosas, Pereira insistió: "No somos lacalledependientes, leemos los diarios. Dan por ganada una elección que no está ni cerca de estar ganada. Es de una torpeza política que ellos lo analizarán en su honorable directorio". En esta línea, apuntó: "Entenderán que lo que hicieron fue absurdo en su fuero interior porque son personas inteligentes, por lo menos varios de ellos que yo conozco, de otros tengo enormes dudas".

Ya Delgado había esgrimido una crítica a la forma en que la Coalición Republicana —integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente— anunció su decisión de no votar en general la Rendición de Cuentas. Señaló que "no es la mejor forma de comunicar". "Yo no estoy en esa foto", dijo y agregó que "son los legisladores y las agrupaciones parlamentarias de todos los partidos quienes toman las decisiones". "Quizás el formato visual no va en línea con lo que te recomienda una Licenciatura en Comunicación", comentó, aunque ratificó la postura de no votar en general.

Legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente dan conferencia de prensa por Rendición de Cuentas. Foto: Darwin Borrelli

Pereira dijo que "no es explicable" no dar los votos para esta Rendición de Cuentas porque implica ir "contra la gente, no contra el Frente Amplio. "Nosotros no tenemos mayorías pero había 45 días para negociar dentro de Diputados. 45 días, decidieron no tener ni una sola conversación, montaron una conferencia de prensa bochornosa", acusó el presidente de la fuerza oficialista.

De todas formas, dijo que de no aprobarse la Rendición de Cuentas los aumentos se votarán "con otras leyes" y se demorará "un poco más", pero "la que queda en el medio es la gente".

Para Fernando Pereira, la derecha uruguaya "está más violenta"

En otro tramo de la entrevista radial, Pereira dijo que "el cambio que produjo" la "derecha" en Uruguay entre 2020 y 2026 "es que está más violenta y que cree que eso rinde", pero "en el Uruguay no hay lugar para eso".

Afirmó que incluso hay "posiciones de ultraderecha", por ejemplo "para mencionar a los pobres". "La aporofobia que hay en algunos dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado es vergonzosa. 'Van a comprar vino', dicen, ¿y ellos no toman vino? ¿No toman vinos caros? La rigurosidad que tienen para pedir controles sobre los pobres contradice todo el humanismo", afirmó.

"Se los mira con tanto desprecio que creen que los pobres no tienen condiciones de administrar bien su dinero y que se lo tenés que gestionar vos. ¿Qué autoridad tienen para eso?", cuestionó.