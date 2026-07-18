Manini abogó por "clima de unidad" tras "fuerte revolcón" electoral, y dijo que vínculo con Perrone "es normal"

Este sábado se desarrolló la primera Asamblea Federal de Cabildo Abierto, encabezada por su líder Guido Manini Ríos, quien resaltó la importancia de dar "señales claras de unidad", tras analizar el "fuerte revolcón" sufrido en las últimas elecciones nacionales.

Manini Ríos agradeció la presencia de los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, quienes "están haciendo, un día sí y otro también, que la presencia de Cabildo sea insoslayable en el escenario político nacional", aseguró, en alusión a las negociaciones por la Rendición de Cuentas, donde el partido podría dar su apoyo al gobierno del Frente Amplio para su aprobación.

El líder cabildante habló ante decenas de correligionarios que integran el nuevo órgano votado en el congreso nacional de mayo de 2025, que, según dijo en rueda de prensa, se activó ahora porque la Corte Electoral aprobó los nuevos estatutos el 26 de junio.

"Será la Asamblea Federal la que soberanamente decidirá el rumbo en los grandes temas", dijo Manini Ríos. En esta primera instancia se hizo una rendición de cuentas del partido y se analizaron las perspectivas a futuro. Los asambleístas hicieron sus intervenciones en total apoyo a lo que viene haciendo Cabildo Abierto, agregó.

El exsenador sostuvo que detrás de ese "fuerte revolcón" electoral de octubre de 2024 estuvo "un sistema político que, prácticamente en forma unánime, mostró una hostilidad inusitada con nosotros", tras valorar que Cabildo Abierto "le pegó al verdadero poder".

El otro elemento que ponderó Manini Ríos fue la división interna que se produjo en Cabildo Abierto. "Empezaron los cuestionamientos, las palabras hirientes hacia los propios compañeros de partido. Y eso fue lo que más daño nos hizo", aseguró.

Tras señalar que no se puede cambiar la "hostilidad de los de afuera", resaltó que "el clima de unidad tiene que ser la moneda común para el futuro inmediato". Y acotó: "No puede haber dos lecturas en la interna nuestra. Nuestra voz se tiene que escuchar con fuerza".

Manini Ríos hace estas declaraciones luego de que, la semana pasada, en entrevista con El País, el diputado Perrone señalara que "Manini es el líder, pero los que votan son los diputados".

Consultado sobre su relacionamiento con Perrone, el exsenador respondió: "El diputado estaba acá presente. El vínculo es normal, digamos. Nosotros discutimos los grandes lineamientos del partido. A veces hay posiciones personales porque cada uno mantiene su impronta, pero en realidad es de trabajo normal".

En la Asamblea Federal estuvieron también la exministra Irene Moreira, el exsenador Guillermo Domenech y el exdiputado Martín Sodano, entre otros dirigentes. La reunión concluyó con una cazuela compartida entre correligionarios de los 19 departamentos.

Uno de los puntos manejados en la asamblea fue exigir la declaración de emergencia en seguridad. Consultado por la gestión del ministro Carlos Negro, Manini retrucó: "Acá no es un tema de personas. Usted puede poner a Batman de ministro del Interior, que no va a cambiar nada si no se cambian las políticas de seguridad".