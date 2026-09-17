Para el FA, mejora en encuestas responde a que “clima negativo del gobierno” no fue capitalizado por la oposición

La leve mejora que experimentó el gobierno y el crecimiento de la aprobación no pasaron desapercibidos para la dirigencia del Frente Amplio (FA). En la Mesa Política de este lunes, el director de la Fundación Líber Seregni, Agustín Canzani, amplió un informe que había presentado días atrás sobre los resultados de las recientes encuestas de opinión pública.

Durante su exposición, el sociólogo valoró que los cuatro nuevos estudios —Equipos, Factum, Cifra y Usina de Percepción Ciudadana— mostraron efectivamente una mejora en la evaluación que la ciudadanía hace de la administración del presidente Yamandú Orsi. Aunque matizó que los guarismos de variación son pequeños, sostuvo que “puede afirmarse que indican un cambio de tipo positivo en la medida que, en todos los casos, van en el mismo sentido”, pudo reconstruir El País.

Una de las conclusiones a las que llegó el principal referente de la coalición de izquierda en materia de análisis de opinión pública fue que “el clima negativo sobre el gobierno no ha sido necesariamente capitalizado por la oposición, ya que entre la población predomina un juicio claramente negativo sobre su actuación”.

Según supo El País a través de participantes del encuentro, el analista basó sus conclusiones en dos encuestas realizadas en mayo por Factum y la Usina de Percepción Ciudadana. La primera, por ejemplo, arrojó que el 46% de los consultados estaba en desacuerdo con la actuación de la oposición y 19% de acuerdo.

Para Canzani, quien incluso ejemplificó con el caso de Argentina, donde el descontento con Javier Milei tampoco es capitalizado por sus contrincantes políticos, la relación entre las valoraciones negativas y positivas del gobierno y de la oposición es casi la misma. Uno de los casos mencionados fue la actitud que tuvo la oposición por su postura con la Rendición de Cuentas y la conferencia de prensa para anunciar que no se iba a votar a dos días de ingresar al Parlamento. Esta situación en la que los partidos de oposición no salieron bien parados, entienden en el FA, no ha cambiado.

2026 versus 2017

Canzani también comparó la evolución del apoyo popular al cuarto gobierno del FA con la registrada durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez. En ese período, a partir de 2017 —con el caso del entonces vicepresidente Raúl Sendic—, la valoración de la gestión comenzó a deteriorarse de forma sistemática. Posteriormente, la coalición de izquierda perdió las elecciones de 2019, luego de 15 años en el poder a nivel nacional.

Para el analista, a diferencia de lo ocurrido durante el anterior gobierno del FA (2015-2020), cuando la pérdida de apoyo “se produjo de manera más brusca y aparentemente vinculada a factores que podían identificarse como causas”, en este caso se configuró un escenario diferente: la administración de Orsi “comenzó casi sin ‘luna de miel’ —un hecho político que ha sido destacado por varios analistas de opinión pública— y experimentó luego una erosión de los niveles de apoyo”.

En ese marco, Canzani consideró que hoy es “más difícil identificar factores causales con la misma nitidez” que hace una década, pero advirtió —tal como lo había señalado a El País semanas atrás— que existen fenómenos más estructurales que trascienden a la propia fuerza política y que pueden advertirse, por ejemplo, en la caída de la militancia.

Según supo El País, el director de la Fundación Líber Seregni recordó que “el contexto en que asumió este gobierno y en el que está desarrollando su gestión es mucho menos favorable” que en 2017.

Añadió que la actual gestión asumió con menos niveles de apoyo electoral, sin mayoría parlamentaria, al tiempo que en el FA ha habido una “paulatina desaparición de liderazgos históricos que tenían un enorme peso en la opinión pública”. Habló, también, de “cambios sociales, comunicacionales y políticos que cristalizan un clima de opinión desfavorable para las ideas de izquierda tanto a nivel regional como global”.

No obstante, Canzani marcó ante sus compañeros de la Mesa Política que este cambio de tendencia en las mediciones —que Ignacio Zuasnabar (Equipos) y Eduardo Bottinelli (Factum) definieron, respectivamente, como “un detenimiento en la tendencia a la baja” y una “estabilización de la caída sistemática”— puede implicar “un buen punto de partida para consolidar la recuperación del apoyo al gobierno entre los votantes frenteamplistas en los próximos meses”.

“Parece un objetivo político relevante y razonablemente viable. Eso se debe a que no se trata de personas lejanas, sino de una cantidad importante de quienes apoyaron con su voto en octubre de 2024”, afirmó Canzani.

Convocatoria a marcha por Palestina

La Mesa Política del FA, además de emitir un comunicado en apoyo a la senadora por lista 609 Blanca Rodríguez por recibir “agresiones que constituyen violencia política basada en género”, también sacó una resolución para convocar a una movilización por Palestina.

“En condena al genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamín Netanyahu. En adhesión a los millones de personas que en el mundo se movilizan por la paz y en solidaridad con el pueblo palestino. Por el cese inmediato de las agresiones, el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional, especialmente en el Líbano y Cisjordania”, señala la resolución.

El FA reclama por “la solución de una paz duradera, que garantice la existencia de dos estados basado en las fronteras acordadas en 1967”. “Exhortamos a nuestro gobierno a seguir promoviendo ámbitos internacionales con acciones que posibiliten una solución de fondo al conflicto”, afirma la declaración, que convoca para las 18:30 horas del próximo jueves 9 de octubre a 18 de Julio y Germán Barbato, mismo punto desde el que salió una marcha de iguales características hace un año.