Nuevo paro en el puerto de Montevideo: ¿cuál es el motivo y cómo siguen las negociaciones?

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo, tiene paralizadas sus actividades desde las 12 horas de hoy con motivo de una asamblea general realizada por parte del Sindicato de TCP-Nelsury —que forma parte del Sindicato Único Portuario (Supra)— .

Katoen Natie —principal accionista de TCP— y el gremio mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con motivo de los encuentros intensivos que acordaron hace algunas semanas. "La interrupción de actividades se mantendrá vigente hasta que el sindicato comunique formalmente el levantamiento de las medidas adoptadas", indicó TCP a través de un comunicado.

Las partes acordaron instalar un nuevo ámbito de negociación tripartito que se desarrollará "con mayor intensidad a la que tuvo previamente". El objetivo de los encuentros es abordar todos los temas de discusión que hasta ahora se centraron en el pago de jornales y salarios. Según el documento, suscrito por TCP y el sindicato, los puntos acordados se presentarán por escrito y en forma previa a la reunión que tiene previsto realizarse el próximo miércoles 15 de agosto para dialogar los temas abordados.

Puja. Los paros en la Terminal Cuenca del Plata benefician a puertos de la región, dijo Gandini. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Según informaron a El País fuentes de TCP, en la instancia de hoy las partes no llegaron a una resolución y se espera continuar el diálogo el próximo lunes en un nuevo encuentro.

"Las partes asumen un compromiso de no innovar, evitando aquellas cuestiones que puedan afectar negativamente el marco de las relaciones laborales o el proceso de negociación", indica el acta firmada por las partes a la que accedió El País.

Por otra parte, la empresa y el sindicato se presentaron ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado hace algunas semanas en la que expusieron sus posturas respecto al conflicto. La empresa presentó documentos con datos sobre los sueldos percibidos en TCP y un acta en la que manifestó que, "Puede interpretarse que TCP puede estar siendo usada para otros fines, por ejemplo, presionando al sector en esa negociación nacional que está muy próxima” y agregó: “Parece ser que al sindicato no le conviene que TCP funcione bien”.