Turismo: privados alertan sobre riesgos tras recorte de presupuesto y piden al Ejecutivo reconsiderar el ajuste

La Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) manifestó su preocupación por la reducción de $ 26 millones anuales prevista para el Ministerio de Turismo (Mintur) a partir de 2027, en el marco de la Rendición de Cuentas que analiza el Parlamento, y advirtió que el turismo “no puede volver a ser la variable de ajuste”.

En un comunicado, la gremial sostuvo que si bien comprende las restricciones fiscales y la necesidad de atender prioridades sociales, debilitar "las políticas de promoción y desarrollo turístico" limitará el crecimiento de un sector que genera recursos para sostener esas políticas.

Ante este escenario, la cámara solicitó al Poder Ejecutivo y al Parlamento reconsiderar la reducción de $ 26 millones anuales prevista para el Mintur, preservar la recuperación presupuestal iniciada en 2025 y garantizar los recursos necesarios para la promoción internacional, la conectividad, el desarrollo territorial, el turismo social y la generación de información estratégica.

Según la cámara, el turismo representa más del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, genera más de 122.000 puestos de trabajo y aporta más de US$ 2.040 millones en exportaciones. Además, destacó que su impacto alcanza a "miles de pequeñas y medianas empresas" vinculadas a la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio, la cultura, los eventos y otros servicios en todo el país, especialmente en el interior.

En el comunicado, Camtur afirmó que el recorte se aplicaría sobre un Ministerio con recursos limitados y cuyo presupuesto perdió peso real durante más de una década. Si bien valoró la recuperación de recursos iniciada con el Presupuesto Nacional aprobado en 2025, consideró que esa mejora aún era insuficiente para revertir el deterioro acumulado.

Consultado sobre el recorte presupuestal, a la salida del Parlamento, el ministro de esa cartera, Pablo Menoni dijo: “Nos perjudica, claro que sí, pero trataremos de, como hicimos hasta ahora, ser más eficientes de lo que hemos sido”.

Las playas de Punta del Este. Foto Archivo El País.

Por su parte, los privados nucleados en la Camtur indicaron que Uruguay compite por turistas, inversiones, conectividad y eventos internacionales con países que destinan mayores recursos a la promoción turística. En ese sentido, indicó que mejorar la gestión, segmentar las campañas e incorporar tecnología son medidas necesarias, aunque no sustituyen los recursos requeridos para competir.

Asimismo, la gremial remarcó que los fondos destinados al turismo no deben ser considerados "únicamente como gasto público", sino como una inversión con retorno en empleo, generación de divisas, actividad económica y recaudación.

De acuerdo con el Monitor de Turismo de Camtur, elaborado por CERES, cada dólar adicional invertido en promoción turística puede generar aproximadamente US$ 6,5 de recaudación directa y cerca de US$ 10 al considerar sus efectos indirectos.

Foto: Pxhere.

Finalmente, Camtur reafirmó su disposición a trabajar junto al Mintur, el Poder Ejecutivo y el Parlamento para mejorar la eficiencia y avanzar hacia una política turística “estable, medible y sostenida en el tiempo”. En esa línea, concluyó que fortalecer el turismo “no es atender un interés sectorial”, sino invertir en empleo, exportaciones, inversión y crecimiento para Uruguay.