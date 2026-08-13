Del renacer de Vargas y la racha de Ebere al extraño caso de Millán: qué pasó con los jugadores que dejaron Nacional

En plena crisis futbolística de Nacional, y con la gerencia deportiva siendo cuestionada por gran parte de la hinchada a raíz de las contrataciones que cerraron, varios nombres con pasado reciente en el club salen a escena. ¿Cómo les fue a las figuras que se fueron del tricolor en la actual gestión?

Uno de los casos más resonantes es del de Christian Ebere, autor del gol que le dio al Bolso la Liga AUF Uruguaya 2025 frente a Peñarol. Tras su arribo a Cruz Azul, superó un proceso de adaptación y apareció en momentos cumbres.

Cuando tenían varios atacantes lesionados, el entrenador Joel Huiqui lo puso de titular y convirtió un doblete contra Atlas por los cuartos de final del Torneo Clausura. También anotó en semifinales contra Chivas y luego terminó colocándose la medalla de campeón. Asimismo, ganó el trofeo Campeón de Campeones 2026.

Otro de los que brilla en la actualidad tras un mal pasaje por el Bolso es Eduardo Vargas, que en Universidad de Chile disfruta de su mejor racha goleadora desde 2011. Con su tanto ante Palestino, llegó a seis partidos al hilo con gol. En total, ya tiene 10 en 22 partidos, con el añadido de sus cuatro asistencias.

Eduardo Vargas celebrando un gol con Universidad de Chile. Foto: eduardovargasrj1 en Instagram.

Los otros dos casos son de jugadores que Nacional extraña desde el arranque de esta temporada. Christian Oliva es sinónimo de regularidad en el Santos de Neymar con cinco asistencias en 28 partidos. Se ganó su lugar en la oncena. En cambio, Millán emigró a Fluminense tras un pase millonario, pero solo tiene 303‘ en cuatro partidos oficiales y está en recuperación por una lesión muscular. Lucas Villalba alterna en Botafogo y tiene un gol y dos asistencias en 23 juegos.

Lo que aún paga Nacional por Rómulo Otero y el caso del Diente López

Rómulo Otero se incorporó a Nacional en enero del 2025 bajo el rótulo de fichaje VIP. Buscaban encontrar en él un creativo que pudiera resolver situaciones de mitad de cancha hacia adelante, pero no logró asentarse y terminó siendo un suplente habitual. Aportó cuatro goles y cuatro asistencias en 36 partidos. En febrero de 2026 el tricolor pactó su rescisión de contrato, aunque sigue pagando la mitad de su salario. Emigró al Criciúma EC de la Serie B de Brasil, donde lleva tres goles y dos asistencias en 19 juegos.

En el caso de Nicolás “Diente” López, que dejó el club en este mercado, lleva 75‘ en tres partidos con Platense mientras el Bolso busca cómo rodear mejor a Maxi Gómez en ofensiva.

Julián Millán, del pase millonario a Fluminense a su presente

Julián Millán en su debut oficial como futbolista de Fluminense. Foto: julianmillan29 y fluminensefc en Instagram.

Julián Millán dejó Nacional en marzo tras jugar el clásico. El Bolso recibió US$3.500.000 y podría recaudar US$1.500.000 más. En lo deportivo, no le han encontrado sustituto, sumado a los bajos desempeños de Rogel, Coates y Viera. En 2025 fue elegido el mejor futbolista de la temporada.

Christian Oliva es titular indiscutido en Santos y Nacional no le encuentra sustituto

Christian Oliva con la camiseta del Santos. Foto: @SantosFC.

Christian Oliva salió del tricolor a mediados de febrero de esta temporada por una cláusula a favor del jugador que le permitía salir por US$500.000. Hoy el Bolso sigue sin encontrar regularidad en su contención, no lo ha logrado ni cambiando de esquema ni con Bruno Zuculini.

Eduardo Vargas, de no rendir en Nacional a brillar en Universidad de Chile

Eduardo Vargas llegó al club a mediados de enero del 2025 y se fue a fines de julio. Aportó dos goles en 16 partidos, con un total de 608’ en cancha. Tras no haber cumplido la expectativa, Nacional pactó el pago de dos meses de salario para rescindir un contrato muy importante.

Lucas Villalba, del inicio brillante en Nacional al presente en Botafogo

Lucas Villalba fue incorporado por el tricolor en enero del 2025 y tuvo un arranque brillante en el club, pero tras una transferencia frustrada su rendimiento bajó abruptamente. En el inicio del 2026 fue vendido a Botafogo y Nacional recibió US$1.400.000. Se quedó con el 15% de la ficha.

