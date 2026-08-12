Tras la renuncia de Raúl Giuria al cargo, Nacional tiene un gran candidato para asumir como secretario general

La última comisión directiva de Nacional trajo varios movimientos internos y uno de ellos fue la renuncia de Raúl "Nono" Giuria al cargo de secretario general que desempeñaba desde diciembre del 2024. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el gran candidato para reemplazarlo es Javier Gomensoro, quien hasta el momento cumplía el rol de prosecretario.

Javier Gomensoro junto con Ricardo Vairo explicando los detalles de la asamblea de socios del próximo 7 de julio. Foto: Darwin Borrelli.

El dirigente tricolor tiene 50 años de socio y un extenso recorrido en la interna del club considerando que entre el 2000 y el 2015 ya había formado parte de la comisión directiva. También supo integrar la comisión de socios y estuvo ligado al Bolso en básquetbol.

"Creo que sí, que sería el más indicado", trasladaron desde la institución a la espera de una posible confirmación.

Desde el arranque de la actual gestión, Gomensoro viene cumpliendo una función importante asociada al megaproyecto del Gran Parque Central. Incluso fue uno de los miembros designados para conformar la subcomisión que se encuentra trabajando en los detalles operativos del masterplan.

Javier Gomensoro, el gran candidato para asumir como nuevo secretario general. Foto: Estefania Leal.

Por su formación como abogado, también instruyó al club en todo lo concerniente a los derechos de televisión mientras transcurría le negociación entre las partes involucradas.

Nacional cesó a su psicólogo Damián Benchoam; será reemplazado por un grupo de coaching argentino

Damián Benchoam, psicólogo deportivo de Nacional y de la selección de básquetbol. Foto: Darwin Borrelli.

Damián Benchoam no seguirá siendo el psicólogo deportivo de Nacional. El docente en la Universidad Católica y la IUACJ, quien continúa trabajando con selección uruguaya de básquetbol, fue cesado de su cargo por decisión de la directiva tricolor.

Después de 19 años en esta área del club, el profesional, quien en 2024 atravesó junto al plantel la dura situación del fallecimiento de Juan Izquierdo, será reemplazado por un grupo de coaching argentino, según informó Carve Deportiva y confirmó Ovación.

Federico Britos, uno de los directivos del club, habló sobre la salida de Benchoam y explicó: “Necesitábamos darle otras herramientas al cuerpo técnico y a los jugadores. Por eso se decidió el cambio por dos profesionales argentinos, que yo los conozco y no vienen tanto del palo deportivo, lo que los lleva a no estar tan contaminados con el día a día. Así se fue gestando, queríamos un cambio, es algo que ya lo teníamos previsto desde principio de año, no es que se dio después del partido con Boston River. Esto no es mágico. No es que viene un equipo de coaching y vamos a ganar todos los partidos. Pero puedo asegurar que son profesionales y tienen mucha experiencia”.

Además, en diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador), expresó que hay otros psicólogos trabajando en juveniles y destacó a Benchoam: "Es un grandísimo profesional. Trabajó muchísimo con todo el club cuando pasó lo de Juan Izquierdo y todo el club se sintió muy acompañados por él, pero hoy necesitábamos otras cosas, otra forma de trabajar”.