Nacional cesó a su psicólogo Damián Benchoam tras 19 años y Britos dijo que "estaba previsto desde principio de año"

Damián Benchoam no seguirá siendo el psicólogo deportivo de Nacional. El docente en la Universidad Católica y la IUACJ, quien continúa trabajando con selección uruguaya de básquetbol, fue cesado de su cargo por decisión de la directiva tricolor.

Después de 19 años en esta área del club, el profesional, quien en 2024 atravesó junto al plantel la dura situación del fallecimiento de Juan Izquierdo, será reemplazado por un grupo de coaching argentino, según informó Carve Deportiva y confirmó Ovación.

"Necesitábamos otras cosas, otra forma de trabajar”

Federico Britos, uno de los directivos del club, habló sobre la salida de Benchoam y explicó: “Necesitábamos darle otras herramientas al cuerpo técnico y a los jugadores. Por eso se decidió el cambio por dos profesionales argentinos, que yo los conozco y no vienen tanto del palo deportivo, lo que los lleva a no estar tan contaminados con el día a día. Así se fue gestado, queríamos un cambio, es algo que ya lo teníamos previsto desde principio de año, no es que se dio después del partido con Boston River. Esto no es mágico. No es que viene un equipo de coaching y vamos a ganar todos los partidos. Pero puedo asegurar que son profesionales y tienen mucha experiencia”.

Además, en diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador), expresó que hay otros psicólogos trabajando en juveniles y destacó a Benchoam: "Es un grandísimo profesional. Trabajó muchísimo con todo el club cuando pasó lo de Juan Izquierdo y todo el club se sintió muy acompañados por él, pero hoy necesitábamos otras cosas, otra forma de trabajar”.

Benchoam es un nombre reconocido dentro del ambiente y de los pioneros en el ámbito deportivo. Se licenció en la UCU entre 2003 y 2007, año en el que se sumó a Nacional, comenzando con las formativas. Además, realizó un máster de la Universitat Autònoma de Barcelona de 2010 a 2012. Desde julio de 2022 se desempeña como psicólogo deportivo de la Federación Uruguaya de Básquetbol.

Benchoam junto a Gerardo Jauri en la selección uruguaya. Foto: gentileza FUBB.

Quien tiene su propio podcast en Spotify suele brindar declaraciones en programas de televisión o streaming, así como ser activo en redes sociales haciendo alusión a los temas competentes de su profesión.

En abril, durante una entrevista con Ovación, fue consultado por cuándo interviene el psicólogo deportivo, a lo que respondió: "Cuando hay una situación que sé que será estresante para el deportista, actúo previamente sabiendo qué es lo que puede pasar. Lo preparo yo, intento darle herramientas. Es que según la curva de rendimiento, en algo que está estudiado, a mayor nivel de estrés que no lo puedo controlar, el rendimiento baja y aparece la ansiedad. Vemos esa situación de estrés si se puede controlar, o si no tiene las herramientas para poder controlarlo. Es normal que esto suceda. Ahí actúo para prevenir esa situación de estrés. Una vez que el deportista tiene las herramientas, se llega a la confianza, que es central para un deportista. Por otro lado, trabajo con la sanidad; se actúa en lo físico y en lo mental, porque hay que acompañar los procesos, por ejemplo en la recuperación de ciertas lesiones. También puede venir el entrenador y que me diga ‘no lo estoy viendo bien a fulano’, ahí intervengo. Y también pueden venir los deportistas a buscarme".