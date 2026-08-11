Giuria tras su renuncia como secretario de Nacional: "Soy hincha de Álvaro Gutiérrez; administra bien las crisis"

Raúl Giuria, dirigente que integra el oficialismo de Nacional, habló con Ovación este martes, día en el que presentará su renuncia formal al cargo de secretario general. Se refirió a los motivos por los que tomó la decisión en la última comisión directiva desarrollada en el Gran Parque Central y argumentó por qué cree que Álvaro Gutiérrez es el entrenador ideal para este momento que atraviesa el tricolor.

-¿A qué se debe tu renuncia?

-El tema de análisis era ver qué opinión había respecto a la continuidad o no de Jorge Bava. Yo aparte agregué que para mí era el momento de cambiar a Jorge y a Sebastián Eguren. Lo de Eguren ya lo había planteado en su momento directamente con el presidente Ricardo Vairo y con Sebastián cuando se cambió a Jadson Viera. Y la razón era porque considero que si vos tenés una empresa, que Nacional no es una empresa, es un club, pero si vos tenés una persona que te asesora y con los asesoramientos que te da no obtenés buenos resultados, cambiás el asesor, ¿no? Eso es natural.

Desde el momento que se entendió por el resto de los compañeros la continuidad de Bava en el cargo y lo de Eguren, el estatuto de Nacional es muy claro y dice que el presidente y el secretario general o sus sustitutos, actuando conjuntamente tendrán la representación del club en todos los actos y contratos.

¿Qué significa? Que coinciden en la visión que tienen de la conducción, eso es lo institucional. Pero si la visión que tenemos del futuro institucional es la de continuar con el técnico y con el gerente deportivo, tenemos visiones distintas. Y cuando arrancamos el 17 de diciembre del 2024 con Ricardo teníamos la misma visión del club y de cómo llevar adelante las cosas, entonces primero que nada lo hago por respeto institucional porque no puede aparecer el presidente de Nacional diciendo una cosa y el secretario otra, me parece que no es bueno. Entonces Ricardo tiene la derecha y yo le tengo que dejar ese lugar para que él ponga una persona que esté alineada y con el mismo enfoque porque es cómo tiene que funcionar Nacional institucionalmente.

Raúl Giuria, secretario general de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

-¿Para vos era el momento ideal para cambiar de rumbo y que llegara Álvaro Gutiérrez?

-Y sí, ¿qué posibilidades tenemos para ganar el campeonato? Ganar el Torneo Clausura. Y si aparte ya arrancó así, tengo que pegar un volantazo porque si sigo con lo mismo voy a tener los mismos resultados; Jorge en cambio se siente con fuerza. A ver si me explico: hoy en día que se resolvió esto yo voy a hacer todo lo posible para que Nacional gane. A mí el hecho de que siga Bava no me cambia la ambición y la esperanza de que Nacional gane. Y ojalá que el día de mañana me tapen la boca y me digan: '¿Viste Nono que la jugada no era cambiar y sí era continuar con Bava?'. Dios quiera que sea así, pero bueno, yo hice el planteo y quedé solo. En lo único que me acompañaron dos compañeros fue en lo de Sebastián Eguren.

-¿Qué le puede aportar de diferente Álvaro Gutiérrez a Nacional?

-Que conoce el club tan bien. Álvaro en el 2019, que fue la primer directiva que integré, perdí 10 a 1, se votó por Eduardo Domínguez y yo voté por Álvaro Gutiérrez. Después en la quinta fecha estábamos últimos junto con Defensor por puntos, y decimoquintos porque teníamos un gol más que ellos. Ahí se cambió y vinimos con Alvarito, que nos terminó dando el Campeonato Uruguayo 2019, lo ganamos y agarró al equipo estando último en el inicio del Torneo Apertura. Cuando a Alvarito no le fue bien en Nacional, lo llamó a Alejandro Balbi, que era el presidente, y le dijo: Alejandro, acá hay que dar un sacudón grande, yo tengo que dar un paso al costado y hay que traer a otro, piensen a quién podemos traer. Son momentos, yo no digo que Alvarito sea infalible, pero es el tipo que agarra y sabe, por eso soy hincha de él, aparte.

-¿Sos "hincha de él" porque entendés que sabe manejar una crisis futbolística?

-Sí, administra bien las crisis, y si ve que él tiene que dar un paso al costado para que el cuadro gane, lo da. A él no lo sacó Nacional, él dijo: Señores, hay que cambiar.

Ricardo Vairo en las elecciones de Nacional junto a Raúl Giuria, integrante de la Lista 8. Foto: Francisco Flores.

-Sentís que Jorge Bava tendría que hacer lo mismo?

-No, es distinto, al revés, Bava se siente con fuerzas. No es que toda la gente tenga que ser como Alvarito, no. Si el tipo se siente con fuerzas y ve que la cosa está bien y la energía está, por eso el resto de mis compañeros optó por mantenerlo. Hoy quiero que a Bava le vaya bien y que ganemos el Torneo Clausura. Desde el momento que fue confirmado por todos los demás, es mi técnico también. Después de ahí todos juntos para adelante. Como directivo acepto el voto democrático de mis compañeros.

-Flavio Perchman dijo en directiva: "Si se tiene que ir Eguren, también me tengo que ir yo", ¿cómo reaccionaste ante esas afirmaciones?

-Yo no reaccioné, el único que lo felicitó fue Javier Gomensoro, quien le dijo: 'Te felicito por la autocrítica', pero nadie le dijo que se vaya ni nada por el estilo.

-¿Te pareció correcto que se considere el máximo responsable y que entienda que debe irse si se va Eguren?

-Tanto no creo, a él lo votaron para que maneje el área deportiva y tiene que manejarla en tres años. Es distinto, a mí me votaron como directivo, no como secretario general. Como secretario fue Ricardo Vairo quien me ofreció el cargo, le agradecí y para mí es un altísimo honor, cosa que agradezco y que puse en la nota de renuncia que voy a presentar hoy.

Haber sido el secretario de Nacional cuando ganamos la copa número 50 para mí es más que un honor, es una satisfacción brutal. Nacional ha sido muy generoso conmigo: me hizo vicepresidente del Colegio de Árbitros, miembro secretario de la Mesa Ejecutiva de la AUF, es decir, a mí Nacional me ha conferido responsabilidades grandes y después he recibido el apoyo de socios para ser miembro en la directiva en las últimas tres elecciones, dos en minoría y esta tercera que nos tocó ser la lista triunfadora.

