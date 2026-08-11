"Si sale Eguren, salgo yo": Flavio Perchman defendió a la gerencia deportiva de Nacional, que busca calma

Raúl Giuria renunció a su cargo de secretario general justo en el cierre de la comisión directiva de Nacional. El dirigente, que es el de mayor experiencia en la actual gestión, no estaba de acuerdo con la continuidad del entrenador Jorge Bava y argumentó que su determinación se debe a “claras diferencias en el aspecto deportivo de esta conducción”, según le trasladaron desde la interna del club a Ovación.

En este sentido, profundizaron: “Él no convalida no solamente esta decisión de que Jorge Bava siga, sino muchas otras que tuvo que firmar como secretario general, incorporaciones con las que no estuvo de acuerdo y muchas otras cosas”.

También tenía diferencias en relación a la continuidad de Sebastián Eguren, mánager general del tricolor, y no fue el único que pidió su remoción del cargo.

Sin embargo, uno de los que defendió con mayor firmeza la continuidad de la actual estructura deportiva, donde también trabaja Martín Ligüera, fue Flavio Perchman, vicepresidente primero del tricolor.

De acuerdo a fuentes tricolores, su mensaje fue simple y contundente: “Si tienen que salir Eguren y Ligüera, también tengo que salir yo, porque soy parte de… y el máximo responsable”.

El líder del área deportiva considera que, si estuvo en el foco de las luces el año pasado cuando fueron campeones uruguayos venciendo a Peñarol en las finales de la Liga AUF Uruguaya, ahora también debe estarlo.

De hecho, fue una de las voces importantes que realizó un mea culpa durante la sesión de directiva y llamó a realizar una “revisión de todo” a medida que cada directivo iba dando su perspectiva sobre el tema.

Vairo, Perchman, Giuria, Javier Gomensoro, Federico Britos, Amaro Nadal, Antonio Palma, Tatiana Villaverde, José Decurnex, Alejandro Balbi y Magdalena Giuria dieron su parecer y se generaron intercambios entre las partes. A nivel público solo dialogó el presidente, el vicepresidente segundo y Nadal.

Puertas adentro entienden que la crisis futbolística que atraviesan es multifactorial, pero le atribuyen una cuota importante del problema a la cuestión emocional que mencionó el propio presidente.

“Hay un tema anímico, evidentemente, que influye mucho y es donde creo que tenemos que trabajar para poder ir revirtiendo la situación”, declaró Ricardo Vairo a la salida de la reunión.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Y pidió calma ante el delicado momento deportivo: “Más que nunca hay que tener tranquilidad. La decisión por amplia mayoría es mantener al cuerpo técnico con Jorge Bava. Lo vimos con fuerza, con la convicción de que se puede cambiar”.

A su vez, repartió responsabilidades y señaló que la situación no pasa únicamente por el entrenador. “Cada uno tiene las suyas, los jugadores también, ellos lo saben. Lo he hablado con algunos referentes y sabemos que se trabaja bien en la semana, pero las cosas no salen en la cancha”, explicó.

Alex Saúl: "En ningún momento lo quise cambiar a Jorge Bava"

Alex Saúl, vicepresidente segundo de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Otro de los dirigentes que habló con los medios y dio su perspectiva fue Alex Saúl, vicepresidente segundo del club: “Cuando cambiamos nos pasó lo mismo, así que ahora decidimos apoyarlo. Lo vimos fuerte y había que apoyarlo, yo en ningún momento lo quise cambiar a Jorge Bava. La decisión no fue unánime, pero casi, fue por amplia mayoría”.

En referencia a si se debatió la continuidad de Eguren dentro de la gerencia deportiva, respondió con convicción: “No pasó nada, se queda. Sí se habló del tema, pero se habla de muchas cosas. No hay plazos, yo quiero que se quede hasta el final de la temporada”. Ahora tienen la mira puesta en la visita a Racing el sábado 15 de agosto.

