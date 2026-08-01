Alex Saúl: "Hay que darle todo el apoyo a Eguren y Bava en Nacional; cambiar de técnico no ha sido la solución"

Alex Saúl, vicepresidente segundo de Nacional, dijo que la crisis futbolística es “multicausal” y negó divisiones internas. También dio su postura a favor de la continuidad de la estructura deportiva actual y se refirió a la negociación por Cristian "Kike" Olivera.

A continuación, un resumen de la entrevista.

-¿Cuáles son las razones de la crisis futbolística?

- Si nosotros supiésemos las causas lo hubiésemos resuelto porque habríamos tomado las medidas. Creemos que es multicausal y que el club hizo lo imposible para que esto no pase. La directiva, los dirigentes, los funcionarios y el club tienen Los Céspedes con la cancha impecable, arreglamos toda la parte de sanidad, que era un turno y ahora es todo el día para que se puedan recuperar más rápido e ir cuidando las mínimas cosas.

Cambiamos la cocina, la alimentación de los jugadores es totalmente balanceada y personal. La realidad es que hicimos un cambio de futbolistas, que son los que juegan en realidad, cambiamos el técnico hace unos meses y hemos hecho todo lo posible y lo que está al alcance para resolverlo, ahora las cosas están adentro de la cancha.

¿Cómo tomaron los reproches de algunos hinchas en Victoria?

Nosotros pasamos por enfrente de la tribuna en varias etapas, conmigo estaban Ricardo Vairo, José Decurnex, Alejandro Balbi y yo, yo no escuché insultos cuando pasamos. Sí lo de siempre, “hay que ganar”, pero no insultos, sí reclamos, pero fue más al principio de la caminata, que fue larga, fueron como 60 metros y al final también hubo aliento y un: estamos todos juntos.

-¿Qué opinás sobre el futuro de Jorge Bava y Sebastián Eguren?

- El club antes de cambiar a Jadson Viera, en las últimas dos o tres presidencias, ha cambiado constantemente de técnico y no ha sido la solución. Hay un dicho de Einstein que dice que si para el mismo problema tomás la misma solución y no funciona, si lo tomás de nuevo no va a funcionar. Tenemos que darle todo el apoyo a toda la parte deportiva porque sin él no vamos a llegar a nada.

Alex Saúl, vicepresidente segundo de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

- ¿El fanatismo de Kike Olivera por Nacional colabora en la negociación?

- El jugador quiere, lo que pasa es que tiene casi un triple compromiso con dos equipos y otro que es dueño de parte de su ficha, entonces no está fácil.

-¿Hay divisiones en el oficialismo?

- No siento que haya divisiones internas, hay diferentes opiniones que por suerte existen, pero más que nada siempre pasa con el tema resultados, ¿no? No es que nosotros estemos divididos, inclusive seguimos todos juntos. Pero a veces cuando hay resultados que no acompañan lo que uno quiere, uno quiere cambiar el técnico, otro al mánager, otro quiere sacar más jugadores.

Cada uno tiene sus opiniones y las manifiesta, pero no quiere decir que estamos divididos. Cuando dicen que tenemos divisiones gigantes con la oposición, con ellos también tenemos diferentes opiniones y a veces tenemos las mismas. Por eso te dije que me pareció que no recibimos mucho insulto cuando fuimos (A Victoria) porque les pareció raro que vayamos todos juntos, no sé. La única realidad es que somos todos de Nacional y queremos que gane y progrese, que el club esté bien; después son diferentes encares.

