Ricardo Vairo sobre la continuidad de Jorge Bava: “No hay fecha a fecha, pero tampoco hay ratificación”

Jorge Bava seguirá siendo el entrenador de Nacional. Así lo confirmó este lunes el presidente tricolor, Ricardo Vairo, luego de la reunión de directiva que se llevó adelante tras el nuevo traspié del equipo y en la que el técnico recibió el respaldo por amplia mayoría.

“Escuchamos a Jorge, hablamos todos los directivos sobre cuál era la opinión. Sabemos de la frustración que hoy tenemos todos como hinchas de Nacional, que las cosas no vienen saliendo bien. Es muy difícil cuando se está en una situación de estas poder revertirla”, comenzó diciendo Vairo ante los medios.

El presidente reconoció que existía una gran expectativa por el comienzo del Torneo Clausura, pero pidió calma ante el delicado momento deportivo: “Más que nunca hay que tener tranquilidad. La decisión por amplia mayoría es mantener al cuerpo técnico con Jorge Bava. Lo vimos con fuerza, con la convicción de que se puede cambiar”.

Vairo también repartió responsabilidades y señaló que la situación no pasa únicamente por el entrenador. “Cada uno tiene las suyas, los jugadores también, ellos lo saben. Lo he hablado con algunos referentes y sabemos que se trabaja bien en la semana, pero las cosas no salen en la cancha”, explicó.

En ese sentido, apuntó especialmente al aspecto mental como uno de los principales problemas que atraviesa el plantel: “Hay un tema anímico, evidentemente, que influye mucho y es donde creo que tenemos que trabajar para poder ir revirtiendo la situación”.

¿Qué dijo Bava ante la directiva?

El entrenador participó de la reunión y manifestó su confianza en poder cambiar el presente del equipo. Según relató Vairo, Bava sostuvo “que tiene toda la fe para dar vuelta esta situación, que ha pasado por otras, que vino a Nacional para ser campeón y que se tiene toda la fe”.

También transmitió que durante la semana “se trabaja muy bien” y que los futbolistas están comprometidos, aunque reconoció las dificultades que aparecen durante los encuentros.

“Evidentemente, en los partidos no están saliendo las cosas y al primer revés cuesta mucho levantarse. Entonces hay que trabajar sobre eso”, expresó Vairo, quien además puso sobre la mesa un aspecto que pesó a la hora de resolver la continuidad: “Los antecedentes muestran que cambiando los técnicos tampoco hemos solucionado muchas cosas”.

Consultado acerca de cuánto respaldo tiene Bava hacia adelante, Vairo evitó establecer plazos o garantías. “No hay fecha a fecha, tampoco hay ratificación. Todos sabemos cómo es esto, no vamos a mentirnos”, aseguró.

Jorge Bava, técnico de Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

Y agregó: “Mientras uno sienta que el cuerpo técnico está con fe, trabaja bien, está con ganas y ve a los jugadores que tienen buena química con el cuerpo técnico, vamos a seguir. Pero acá no hay nada fijo, sería mentir. La idea es que Jorge se mantenga en el cargo y que podamos salir adelante”.

El presidente también reconoció que inmediatamente después del último resultado no tenía definida la continuidad del entrenador. “Sinceramente, yo tenía mis dudas anoche, pero siempre sobre el calor de los partidos, cuando se da el resultado, uno tiene que enfriarse y pensar mejor”, admitió.

Para Vairo, además, una eventual salida debe estar acompañada por una alternativa que genere mayores certezas: “En estos casos no solo es importante la toma de decisión de la salida, sino la solución. Y si uno no tiene una solución que le transmita más confianza que lo que hoy tiene, tiene que optar por seguir este camino”.

Vairo también fue consultado por Sebastián Eguren y aseguró que la continuidad del gerente deportivo fue analizada, aunque descartó cambios inmediatos. “También se ha planteado, sí, pero por ahora creemos que a mitad de camino es muy difícil hacer cambios”, explicó.

El presidente recordó que Eguren tiene contrato hasta diciembre y adelantó que será evaluado al finalizar la temporada: “Cuando termine el año haremos una evaluación general de todo y se tomarán decisiones para el año que viene”.

Sebastián Eguren en conferencia de prensa.

Otro de los asuntos abordados fue el mercado de pases. Vairo consideró que Nacional cuenta con un plantel “bastante extenso”, pero confirmó que todavía existe la posibilidad de sumar una incorporación.

“Puede llegar algún jugador más. En algún puesto que, en definitiva, creo que lo único que de lo que se había pensado y propuesto estaría faltando es el extremo izquierdo. Faltaba el 10 y ya vino, y solamente estaríamos viendo la posibilidad de traer a un extremo izquierdo”, señaló.

La autocrítica de Vairo: “Hay un tema estructural en Nacional”

Más allá del respaldo al entrenador, el presidente realizó una autocrítica y sostuvo que los problemas deportivos de Nacional exceden al actual cuerpo técnico.

“Para mí también Bava es el menos culpable. Analizamos todo, por supuesto. Los jugadores saben que son responsables también de todo este tema. Jorge Bava planifica bien los partidos y después en la cancha no se da lo que de alguna forma transmite el técnico. Creo que somos todos responsables”, manifestó.

Vairo fue más allá y reconoció una dificultad que, a su entender, viene desde hace varias temporadas: “Creo que hay un tema estructural en Nacional que ya viene de hace mucho tiempo y que nos está costando mucho cambiarlo”.

“Históricamente, en los últimos años, es cambiar entrenadores, que sabemos que a veces da resultados y a veces no. Cada entrenador que viene también viene con un librito y entonces es empezar de vuelta”, añadió.

Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Estefania Leal.

Por último, se refirió al descontento de los hinchas y aseguró comprender las manifestaciones ante el mal momento del equipo.

“Yo entiendo al hincha, soy hincha, la frustración la tenemos todos, pero nosotros tenemos el deber de mantener la tranquilidad y trabajar para que esto pueda cambiar. No le puedo decir ni siquiera que tenga expectativas, porque esto se tiene que demostrar en la cancha y con resultados”, afirmó.

Y cerró con un diagnóstico sobre una de las grandes dificultades del equipo: “Nos está costando muchísimo tener partidos buenos acá en el Parque Central. De repente, si uno analiza, no tanto de visitante. Creemos que no es tanto por la falta de jugadores, sino por un tema anímico que no estamos pudiendo solucionar”.