Jorge Bava fue ratificado en su cargo tras reunión de directiva y seguirá como entrenador de Nacional

Tras la reunión que mantuvo la comisión directiva de Nacional este lunes por la mañana en el Gran Parque Central, los dirigentes optaron por renovarle la confianza al entrenador Jorge Bava, quien participó de la instancia durante una hora y cuarto y se retiró en su camioneta personal.

El director técnico optó por no realizar declaraciones públicas, al igual que Sebastián Eguren, mánager general del Bolso, quien también fue citado a la reunión y decidió marcharse en silencio.

El encuentro de los dirigentes de Nacional empezó a las 10 y en el comienzo se intercambiaron varias opiniones. De hecho, hubo un par de dirigentes que fueron más profundos en su análisis y buscaban el cese en el cargo del mánager general Sebastián Eguren, pero esta postura no fue acompañada por el resto de los directivos.

También hubo un grupo de dirigentes que se mostró muy disconforme con el accionar y la toma de decisiones de Jorge Bava. Después de varios minutos en los que se discutió, se escuchó al DT y al propio mánager general, los dirigentes inclinaron la balanza para mantenerlo en el cargo teniendo en cuenta que quedan 14 partidos para terminar la presente edición de la Liga AUF Uruguaya y que también hubo autocrítica en relación a lo que sucedió en el período de pases y transferencias que no se han cerrado en tiempo y forma.

Con esta determinación, Nacional quiso evitar también seguir generando un clima de inestabilidad constante, como viene pasando a lo largo de la temporada, más allá de que los resultados han sido sumamente adversos, de que el clima en el Gran Parque Central el domingo por la noche fue totalmente adverso, de silbidos y cánticos en contra del plantel del futbolistas. Esto se suma a la charla que tuvo Eguren con el plantel apenas minutos después de terminado el partido contra Boston River, en el que Nacional cayó 2-1 tras empezar ganando.