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El País Ovación Fútbol

Números negativos históricos de Nacional en el Gran Parque Central: apenas sumó 21 de 48 puntos posibles

El tricolor cayó este domingo 2-1 ante Boston River en el GPC con un gol en contra de Maximiliano Silvera y no logra salir de su crisis deportiva y de identidad.

El País
El País
10/08/2026, 09:01
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Jorge Bava, entrenador de Nacional, en la previa al cruce ante Wanderers en el Gran Parque Central.
Jorge Bava, entrenador de Nacional, en la previa al cruce ante Wanderers en el Gran Parque Central.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional vuelve a estar en crisis pese a haber cambiado de entrenador en marzo de 2026. El equipo de Jorge Bava no responde y la identidad ha quedado por el camino en el intento de ganar, lo cual tampoco se viene logrando, más allá de la victoria 2-1 ante un Progreso con 10 jugadores.

Tras la derrota de este domingo por 2-1 ante Boston River, tomando en cuenta los 16 partidos oficiales que Nacional disputó como local en el Gran Parque Central (GPC) durante el año 2026, de los cuales perdió seis y empató tres. Es decir, que de los 48 puntos posibles, cosechó 21, un 44% del total.

Si se tiene en cuenta solo el torneo local son cinco las derrotas en el GPC, la misma cantidad que tuvo sumando las Campeonatos Uruguayos de los últimos tres años.

Resumen de Partidos en el GPC

  • Victorias: 7 partidos
  • Empates: 3 partidos
  • Derrotas: 6 partidos
  • Total de partidos: 16

Porcentajes

  • Porcentaje de Victorias: 43.75% (7 de 16 partidos ganados)
  • Porcentaje de Empates: 18.75% (3 de 16 partidos empatados)
  • Porcentaje de Derrotas: 37.50% (6 de 16 partidos perdidos)

Uno a uno, los partidos que jugó de local en 2026


Resultado
RivalFechaCompetencia
1 - 1Racing Torneo Apertura (Fecha 2)Liga AUF Uruguaya
0 - 1PeñarolTorneo Apertura (Fecha 4)Liga AUF Uruguaya
2 - 0Montevideo WanderersTorneo Apertura (Fecha 6)Liga AUF Uruguaya
3 - 0Cerro LargoTorneo Apertura (Fecha 8)Liga AUF Uruguaya
0 - 1Central EspañolTorneo Apertura (Fecha 10)Liga AUF Uruguaya
3 - 1Deportes TolimaFase de Grupos (Fecha 2)Copa Libertadores
1 - 2DanubioTorneo Apertura (Fecha 13)Liga AUF Uruguaya
4 - 0CerroTorneo Apertura (Fecha 15)Liga AUF Uruguaya
0 - 0Universitario de DeportesFase de Grupos (Fecha 5)Copa Libertadores
1 - 0AlbionTorneo Intermedio (Fecha 2)Liga AUF Uruguaya
1 - 0Coquimbo UnidoFase de Grupos (Fecha 6)Copa Libertadores
2 - 1Juventud de Las PiedrasTorneo Intermedio (Fecha 4)Liga AUF Uruguaya
1 - 2Montevideo WanderersTorneo Intermedio (Fecha 6)Liga AUF Uruguaya
0 - 3TigrePlayoffs - Ida (Copa Sudamericana)Copa Sudamericana
2 - 1ProgresoTorneo Intermedio (Fecha 7)Liga AUF Uruguaya
1 - 2Boston RiverTorneo Clausura (Fecha 1)Liga AUF Uruguaya

Además, entre los 31 partidos oficiales en el año (por Liga AUF Uruguaya, Libertadores y Sudamericana), el tricolor nunca logró hilvanar tres triunfos seguidos.

En cuanto a los números de Jorge Bava, el entrenador dirigió 24 de esos 31 encuentros, ganó 11, empató 3 y perdió 10. Recibió 36 goles y anotó 36. De esta manera, cosechó el 50% de los puntos.

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