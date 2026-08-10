Números negativos históricos de Nacional en el Gran Parque Central: apenas sumó 21 de 48 puntos posibles

Nacional vuelve a estar en crisis pese a haber cambiado de entrenador en marzo de 2026. El equipo de Jorge Bava no responde y la identidad ha quedado por el camino en el intento de ganar, lo cual tampoco se viene logrando, más allá de la victoria 2-1 ante un Progreso con 10 jugadores.

Tras la derrota de este domingo por 2-1 ante Boston River, tomando en cuenta los 16 partidos oficiales que Nacional disputó como local en el Gran Parque Central (GPC) durante el año 2026, de los cuales perdió seis y empató tres. Es decir, que de los 48 puntos posibles, cosechó 21, un 44% del total.

Si se tiene en cuenta solo el torneo local son cinco las derrotas en el GPC, la misma cantidad que tuvo sumando las Campeonatos Uruguayos de los últimos tres años.

Resumen de Partidos en el GPC

Victorias: 7 partidos

7 partidos Empates: 3 partidos

3 partidos Derrotas: 6 partidos

6 partidos Total de partidos: 16

Porcentajes

Porcentaje de Victorias: 43.75% (7 de 16 partidos ganados)

(7 de 16 partidos ganados) Porcentaje de Empates: 18.75% (3 de 16 partidos empatados)

(3 de 16 partidos empatados) Porcentaje de Derrotas: 37.50% (6 de 16 partidos perdidos)

Uno a uno, los partidos que jugó de local en 2026



Resultado

Rival Fecha Competencia 1 - 1 Racing Torneo Apertura (Fecha 2) Liga AUF Uruguaya 0 - 1 Peñarol Torneo Apertura (Fecha 4) Liga AUF Uruguaya 2 - 0 Montevideo Wanderers Torneo Apertura (Fecha 6) Liga AUF Uruguaya 3 - 0 Cerro Largo Torneo Apertura (Fecha 8) Liga AUF Uruguaya 0 - 1 Central Español Torneo Apertura (Fecha 10) Liga AUF Uruguaya 3 - 1 Deportes Tolima Fase de Grupos (Fecha 2) Copa Libertadores 1 - 2 Danubio Torneo Apertura (Fecha 13) Liga AUF Uruguaya 4 - 0 Cerro Torneo Apertura (Fecha 15) Liga AUF Uruguaya 0 - 0 Universitario de Deportes Fase de Grupos (Fecha 5) Copa Libertadores 1 - 0 Albion Torneo Intermedio (Fecha 2) Liga AUF Uruguaya 1 - 0 Coquimbo Unido Fase de Grupos (Fecha 6) Copa Libertadores 2 - 1 Juventud de Las Piedras Torneo Intermedio (Fecha 4) Liga AUF Uruguaya 1 - 2 Montevideo Wanderers Torneo Intermedio (Fecha 6) Liga AUF Uruguaya 0 - 3 Tigre Playoffs - Ida (Copa Sudamericana) Copa Sudamericana 2 - 1 Progreso Torneo Intermedio (Fecha 7) Liga AUF Uruguaya 1 - 2 Boston River Torneo Clausura (Fecha 1) Liga AUF Uruguaya

Además, entre los 31 partidos oficiales en el año (por Liga AUF Uruguaya, Libertadores y Sudamericana), el tricolor nunca logró hilvanar tres triunfos seguidos.

En cuanto a los números de Jorge Bava, el entrenador dirigió 24 de esos 31 encuentros, ganó 11, empató 3 y perdió 10. Recibió 36 goles y anotó 36. De esta manera, cosechó el 50% de los puntos.

