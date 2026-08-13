Gonzalo Carneiro deja Nacional y el delantero deberá pagar una cláusula específica en caso de pasar a Peñarol

Gonzalo Carneiro se hizo presente este miércoles por la noche en la sede de Nacional para firmar la rescisión de su vínculo contractual, que vencía en diciembre del 2026.

Si bien todavía falta resolver algún detalle asociado a la firma de su representante, ya está todo pactado y no seguirá en el equipo de Jorge Bava.

El propio entrenador fue el encargado de comunicárselo a principio de junio cuando resolvió que siete futbolistas no serían tenidos en cuenta para el segundo semestre, incluyendo también a Ignacio Suárez, Juan De Dios Pintado, Nicolás López, Exequiel Mereles, Mauricio Vera y Jhon Guzmán.

Desde entonces el jugador se encontraba entrenando por su cuenta y ya hace algunas semanas que no concurría a la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Después de varias semanas de negociación, los allegados a Carneiro y la gerencia deportiva del club sellaron un acuerdo con una condición: en caso de que el atacante termine arribando a Peñarol deberá abonarle al Bolso US$200.000, el monto que estaba fijado en la cláusula de rescisión del futbolista.

El rendimiento de Gonzalo Carneiro en su pasaje por Nacional

Gonzalo Carneiro en un partido representando a Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Carneiro deja el Bolso con un saldo de 15 goles y 10 asistencias en 67 encuentros oficiales. En lo que respecta específicamente al primer semestre del 2026, donde sufrió algunas lesiones que condicionaron su tiempo en cancha, aportó un gol y dos asistencias en 16 partidos jugados. En ese período disputó 663'.

El gol más importante que celebró se dio en el marco de la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, donde convirtió el 2-0 parcial de un compromiso que finalizó 2-2.

En la vuelta se terminaron consagrando campeones uruguayos al imponerse 1-0 en el Gran Parque Central por el gol anotado por Christian Ebere en el alargue.

Carneiro arribó a Nacional el 17 de julio del 2023 y, a pesar de que debió convivir con varias lesiones, incluyendo la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en agosto del 2024, una fractura de peroné y varias cuestiones musculares, se va de la institución con una participación de gol cada 150 minutos de juego, considerando que estuvo en cancha un total de 3.760'.