Tras la demora en su rescisión, Gonzalo Carneiro firmó su salida de Nacional: los números de su pasaje

Gonzalo Carneiro firmó la rescisión contractual y dejó de pertenecer a Nacional luego de un extenso proceso que inició con la lista de siete futbolistas que fueron relegados por Jorge Bava tras finalizar el primer semestre.

El delantero de 30 años venía entrenando por su cuenta y hace varias semanas que no estaba a la par de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Si bien a mediados de julio las partes involucradas habían dado a conocer un pacto para su salida, finalmente se demoró su salida por motivos que aún no se han dado a conocer.

En las últimas horas quedaron todos los detalles resueltos y el atacante rubricó su salida del Bolso. Por lo pronto resta definir cuál será su destino futbolístico, a sabiendas de que en su momento Newell's Old Boys puso la mira en incorporarlo.

Los números de Gonzalo Carneiro en su pasaje por Nacional

Gonzalo Carneiro celebrando su gol con Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé.

Carneiro deja el Bolso con un saldo de 15 goles y 10 asistencias en 67 encuentros oficiales.

En lo que respecta específicamente al primer semestre del 2026, donde sufrió algunas lesiones que condicionaron su tiempo en cancha, aportó un gol y dos asistencias en 16 partidos jugados. En ese período disputó 663'.

El gol más importante que celebró se dio en el marco de la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, donde convirtió el 2-0 parcial de un compromiso que finalizó 2-2.

En la vuelta se terminaron consagrando campeones uruguayos al imponerse 1-0 en el Gran Parque Central por el gol anotado por Christian Ebere en el alargue.