El dólar en Uruguay aumenta por segundo día consecutivo y retorna al nivel de los $ 40

El dólar en Uruguay subió ayer por segundo día consecutivo, esta vez 0,57% y se negoció en promedio en $ 40,037. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 39,92 y $ 40,10 para finalizar en el máximo, con un aumento de 0,58% respecto al cierre del martes.

En mayo la moneda estadounidense baja 0,54% y en 2026 sube 2,55%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 20 transacciones por un monto total de US$ 12 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 25 centésimos y cerró en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

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En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,29% ayer y cerró en 4,9118 reales. En mayo cae 1,54% y en lo que va de 2026 retrocede 10,73%.

El dólar oficial en Argentina se incrementó 0,19% ayer y cerró en 1.389,21 pesos argentinos. En el mes lleva un alza de 0,59%, aunque en el año baja 4,81%.

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Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, quedó estable ayer en 57 puntos básicos. Esto se dio una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En mayo, el riesgo país baja tres unidades y en 2026 cae nueve puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,60%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).