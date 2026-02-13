Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Vida Actual Ciencia

El eclipse solar más largo del siglo XXI durará 6 minutos: los 11 países que quedarán a oscuras

La Luna ocultará completamente al Sol en un evento astronómico sin precedentes en lo que va del siglo. El fenómeno tendrá una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos.

El País
El País
13/02/2026, 10:51
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Eclipse solar total
Imagen de la corona solar durante un eclipse solar total el lunes 21 de agosto de 2017 sobre Madrás, Oregón
Foto: NASA/Aubrey Gemignani.

El próximo lunes 2 de agosto de 2027, el mundo será testigo del eclipse solar total más extenso de nuestra era actual. Según datos de Space, este fenómeno superará ampliamente al ocurrido en abril de 2024 (que duró 4 minutos y 28 segundos), consolidándose como un hito para la astronomía moderna.

¿Por qué durará tanto tiempo?

La clave de este evento reside en la distancia orbital: la Luna estará más cerca de la Tierra, lo que proyectará una sombra más ancha y persistente sobre la superficie terrestre. Se estima que el cono de sombra cubrirá unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados, con una franja de totalidad de 258 kilómetros de ancho.

El fenómeno cruzará varias regiones densamente pobladas del planeta
El fenómeno cruzará varias regiones densamente pobladas del planeta.

Eclipse solar anular 2026: por qué Uruguay no verá el "anillo de fuego" y dónde sí se podrá observar

Visibilidad: ¿Se podrá ver desde Uruguay o América?

Lamentablemente, el evento no será visible en ninguna parte del continente americano. Las regiones de América del Norte, Central y del Sur, junto con Oceanía, quedarán fuera del área de impacto de la sombra lunar.

Sin embargo, el fenómeno atravesará zonas densamente pobladas del hemisferio oriental:

  • Totalidad: Recorrerá 11 países en el norte de África, la Península Arábiga y el Mediterráneo.
  • Parcialidad: Más del 57% de la población mundial podrá observar al menos una fracción del eclipse. Ciudades como Lisboa (93%), Madrid (86%) y París (52%) tendrán una visibilidad significativa.
Eclipse solar parcial.
Eclipse solar parcial.
Foto: Pixabay.

¿Por qué no vamos a ver el eclipse solar anular desde Uruguay? Las características del “anillo de fuego”

Guía de observación: los mejores lugares para ver la totalidad

El punto máximo del eclipse se vivirá en Luxor (Egipto), donde la estabilidad climática y su ubicación junto al Nilo lo convierten en el destino predilecto para los cazadores de eclipses.

A continuación, el detalle de los puntos clave donde el Sol quedará cubierto al 100%:

UbicaciónDuración de la totalidadHora local estimada
Cádiz, España2 min 51 seg10:45 (CEST)
Tarifa, España4 min 39 seg10:45 (CEST)
Tánger, Marruecos4 min 50 seg09:44 (WEST)
Orán, Argelia5 min 06 seg09:50 (CET)
Sfax, Túnez5 min 41 seg10:08 (CET)
Bengasi, Libia6 min 07 seg11:27 (EET)
Sohag, Egipto6 min 22 seg12:58 (EEST)
Luxor, Egipto6 min 19 seg13:02 (EEST)
Yeda, Arabia Saudita6 min 02 seg13:22 (AST)
Saná, Yemen2 min 12 seg13:44 (EEST)

Un despliegue geográfico masivoLa trayectoria total se extenderá por más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Mientras que en Europa el Sol estará a una altura media (entre 37° y 39°), en zonas como Egipto se encontrará casi en el cenit (82°), ofreciendo una perspectiva única de la corona solar en plena oscuridad diurna.

Eclipse solar total
Eclipse solar total.
Foto: AFP.

Cómo es la cueva volcánica descubierta en Venus que permitiría proteger a los futuros astronautas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

AstronomíaEclipse solar

Te puede interesar