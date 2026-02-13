El eclipse solar más largo del siglo XXI durará 6 minutos: los 11 países que quedarán a oscuras

El próximo lunes 2 de agosto de 2027, el mundo será testigo del eclipse solar total más extenso de nuestra era actual. Según datos de Space, este fenómeno superará ampliamente al ocurrido en abril de 2024 (que duró 4 minutos y 28 segundos), consolidándose como un hito para la astronomía moderna.

¿Por qué durará tanto tiempo?

La clave de este evento reside en la distancia orbital: la Luna estará más cerca de la Tierra, lo que proyectará una sombra más ancha y persistente sobre la superficie terrestre. Se estima que el cono de sombra cubrirá unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados, con una franja de totalidad de 258 kilómetros de ancho.

El fenómeno cruzará varias regiones densamente pobladas del planeta.

Visibilidad: ¿Se podrá ver desde Uruguay o América?

Lamentablemente, el evento no será visible en ninguna parte del continente americano. Las regiones de América del Norte, Central y del Sur, junto con Oceanía, quedarán fuera del área de impacto de la sombra lunar.

Sin embargo, el fenómeno atravesará zonas densamente pobladas del hemisferio oriental:

Totalidad: Recorrerá 11 países en el norte de África, la Península Arábiga y el Mediterráneo.

Recorrerá 11 países en el norte de África, la Península Arábiga y el Mediterráneo. Parcialidad: Más del 57% de la población mundial podrá observar al menos una fracción del eclipse. Ciudades como Lisboa (93%), Madrid (86%) y París (52%) tendrán una visibilidad significativa.

Eclipse solar parcial. Foto: Pixabay.

Guía de observación: los mejores lugares para ver la totalidad

El punto máximo del eclipse se vivirá en Luxor (Egipto), donde la estabilidad climática y su ubicación junto al Nilo lo convierten en el destino predilecto para los cazadores de eclipses.

A continuación, el detalle de los puntos clave donde el Sol quedará cubierto al 100%:

Ubicación Duración de la totalidad Hora local estimada Cádiz, España 2 min 51 seg 10:45 (CEST) Tarifa, España 4 min 39 seg 10:45 (CEST) Tánger, Marruecos 4 min 50 seg 09:44 (WEST) Orán, Argelia 5 min 06 seg 09:50 (CET) Sfax, Túnez 5 min 41 seg 10:08 (CET) Bengasi, Libia 6 min 07 seg 11:27 (EET) Sohag, Egipto 6 min 22 seg 12:58 (EEST) Luxor, Egipto 6 min 19 seg 13:02 (EEST) Yeda, Arabia Saudita 6 min 02 seg 13:22 (AST) Saná, Yemen 2 min 12 seg 13:44 (EEST)

Un despliegue geográfico masivoLa trayectoria total se extenderá por más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Mientras que en Europa el Sol estará a una altura media (entre 37° y 39°), en zonas como Egipto se encontrará casi en el cenit (82°), ofreciendo una perspectiva única de la corona solar en plena oscuridad diurna.