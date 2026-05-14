La continuidad de Keir Starmer pende se un hilo y ya se manejan posibles sustitutos: ¿quiénes son los candidatos?

El primer ministro británico, Keir Starmer, sigue en la cuerda flota. Ayer miércoles sin el tradicional discurso anual del rey, que pronunció Carlos III en el Parlamento, y en el que el gobierno británico presentó su política para los meses venideros, hizo olvidar la crisis del ejecutivo laborista.

El Partido Laborista, dividido, debate si Starmer debe seguir en el cargo o dimitir tras los desastrosos resultados en las elecciones locales del pasado jueves.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, de 43 años, es uno los nombres que barajan los medios británicos para sustituir a Starmer, en una eventual salida del primer ministro, en el cargo desde julio de 2024, cuando los laboristas ganaron las elecciones, poniendo fin a catorce años de gobiernos conservadores.

Poco antes del “Discurso del Rey”, el diario The Times informó que, según sus allegados, Streeting tenía previsto dimitir hoy jueves para lanzarse a una campaña por la sucesión de Starmer.

El primer ministro británico, Keir Starmer, sale del número 10 de Downing Street, en el centro de Londres. Foto: AFP

La crisis dentro del laborismo llega tras el duro revés del gobierno en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo. En esas elecciones, el laborismo perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Tras esos resultados, el liderazgo de Starmer al frente del laborismo quedó en entredicho y más de 80 diputados del partido pidieron su renuncia.

Además, el martes, cuatro ministros adjuntos presentaron su dimisión para expresar su oposición al liderazgo de Starmer.

En respuesta a esa oposición a Starmer, más de un centenar de diputados laboristas firmaron también el martes una carta de apoyo al primer ministro.

Streeting necesitará el apoyo de 81 diputados laboristas, el 20% del partido en el Parlamento, para desencadenar una contienda.

Starmer ha dicho que quiere “seguir gobernando” y que enfrentará cualquier desafío.

El rey Carlos III de Gran Bretaña sale del Palacio de Buckingham para asistir a la Apertura del Parlamento, en Londres. Foto: AFP

Los laboristas tienen mayoría absoluta en el Parlamento, con 403 diputados, en una cámara de 650.

En otro golpe duro para Starmer, los sindicatos afiliados al Partido Laborista le retiraron el miércoles su apoyo. “El laborismo no puede continuar por este camino. Habrá que poner en marcha un plan para la elección de un nuevo líder”, escribieron en la red social X.

Por su parte, Starmer, citado en un comunicado publicado por Downing Street, afirmó que su país “se encuentra en un momento decisivo: avanzar con un plan para construir un país más fuerte y más justo, o volver al caos y la inestabilidad del pasado”.

“El mundo actual es más volátil y peligroso que en cualquier otro momento de la historia reciente”, subrayó Starmer, cuando las guerras en Oriente Medio y en Ucrania “amenazan el nivel de vida” en el país.

Después del discurso de Carlos III, la Cámara de los Comunes abrió el debate sobre los anuncios del monarca.

El Partido Nacional Escocés (SNP) tenía previsto presentar una moción de censura contra Starmer para forzar una votación sobre su liderazgo.

Aunque en la jornada de ayer no se preveían movimientos significativos, se espera que en los próximos días se definan las posiciones dentro del Partido Laborista para aclarar el futuro del primer ministro.

El secretario de Salud británico, Wes Streeting, llega a Downing Street para asistir a una reunión de gabinete. Foto: AFP

Reunión con uno de los posibles candidatos

El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, posible aspirante al liderazgo del Partido Laborista, mantuvo ayer miércoles una breve reunión con el primer ministro, Keir Starmer, quien recibe presiones de más de 80 diputados de su formación para que presente la dimisión.

La reunión, que duró apenas 19 minutos, tuvo lugar en la residencia oficial del 10 de Downing Street, antes de que el rey Carlos III lea en el Parlamento las prioridades del Gobierno laborista de Starmer para el próximo periodo legislativo. El encuentro se celebró en medio de las conjeturas de los medios de que Streeting puede presentarse como candidato al liderazgo del laborismo, desafiando así a Starmer.