Ataque con cuchillos contra judíos en Londres deja dos heridos; el gobierno lo considera incidente terrorista

Dos judíos resultaron heridos ayer miércoles en Londres, en un ataque con cuchillo que la policía considera un incidente terrorista.

Este ataque, en el que el responsable fue detenido, en el barrio del Golders Green, donde vive una importante comunidad judía, representa el último acto violento contra este colectivo en las últimas semanas en Londres. Las dos víctimas, de 34 y 76 años, fueron trasladados a un hospital. Su estado es estable, indicó la policía en un comunicado.

El detenido también intentó apuñalar a agentes de policía, que no resultaron heridos. El atacante tiene “antecedentes de violencia grave y problemas psicológicos”, declaró el jefe de la policía de Londres, Mark Rowley. El apuñalamiento fue declarado formalmente como “un incidente terrorista”, informó la policía.

El primer ministro británico, Keir Starmer, señaló en la red social X que “el ataque antisemita en Golders Green es absolutamente indignante. Atacar a nuestra comunidad judía es atacar al Reino Unido”.

Un agente de policía establece un cordón policial en el barrio de Golders Green, al norte de Londres. Foto: AFP

El líder laborista expresó su agradecimiento al grupo judío de vigilancia vecinal Shomrim North West London, cuyos miembros redujeron al sospechoso, y al servicio de emergencias voluntario en Golders Green, Hatzola, que atendió a los heridos.

El rey Carlos III, que se encuentra de visita oficial en Estados Unidos, se mostró “profundamente preocupado” tras el apuñalamiento, informó el Palacio de Buckingham.

“Las palabras de condena no son suficientes”, reaccionó el Gran Rabino de Reino Unido, Ephraim Mirvis, llamando a “cada institución, comunidad, dirigente y persona de este país a tomar medidas concretas”.

Un miembro del Community Security Trust permanece en un cordón policial en Golders Green Road, al norte de Londres. Foto: AFP

Imágenes de videovigilancia compartidas en redes sociales muestran a un hombre lanzándose contra un residente en una parada de autobús y atacándolo instantes después de que este se pusiera una kipá en la cabeza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí instó al gobierno británico a tomar medidas. “Tras los ataques a sinagogas, instituciones judías, ambulancias comunitarias y ahora judíos atacados en Golders Green, el gobierno británico ya no puede afirmar que esto está bajo control”, apuntó la cancillería israelí en X.

Para el ministerio, las declaraciones de Starmer “no sustituyen la necesidad de afrontar las raíces del antisemitismo que proliferan en el Reino Unido. Basta de palabras. Reino Unido debe actuar de forma decisiva y urgente”. AFP