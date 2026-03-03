Michal Hershkovitz, embajadora de Israel en Uruguay: “Está claro, son los últimos días del régimen de Irán”

La embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz explica en entrevista con El País que atacaron a Irán porque no tenían otra opción para frenar el programa de armas nucleares del régimen iraní.

“Estas amenazas que vemos desde Irán por décadas ya no van a existir”, afirma la diplomática. Y expresa su esperanza de que al final de la guerra y una vez derrotado el régimen de los ayatola, “el pueblo iraní va a tener la oportunidad de empezar un futuro diferente”. También se refirió al aumento de antisemitismo.

-¿Qué información tiene sobre la situación hoy en Israel, a tres días del ataque a Irán?

-Hoy en Israel estamos otra vez en una situación de guerra. Salimos a esta operación con Estados Unidos porque no tuvimos otra opción, tenemos que defender a Israel, entendemos que hay amenazas ahora desde Irán que no podemos dejarlas sin respuesta, porque si no actuamos ahora, va a ser mucho más peligroso para el Estado de Israel, para el pueblo de Israel en el futuro. Pero hay un precio alto que pagamos en Israel: tenemos 10 muertos hasta ahora, civiles todos, porque Irán siempre lucha contra civiles en Israel, y es la situación ahora otra vez. Muchos heridos, mucho daño en muchos lugares. Tienen misiles enormes con 500 kilogramos o una tonelada que hacen un daño muy grande. Pero hay mucha esperanza en Israel que es la última vez. Estas amenazas que vemos desde Irán por décadas ya no van a existir. El plan nuclear, los misiles que tienen, podemos parar con todo esto. Y también puede ser que al fin de esto el pueblo iraní va a tener la oportunidad de empezar un futuro diferente, no bajo este régimen dictatorial.

-¿El objetivo de esta guerra es solo destruir la capacidad nuclear de Irán, o además derrotar al régimen?

-Creo que lo que entendimos a lo largo del tiempo, también con lo que pasó en junio (la guerra de los doce días de Israel y Estados Unidos contra Irán), es que podemos tratar de enfocarnos en el plan nuclear, enfocarnos en los misiles, en los proxys que tienen, pero al final de día, si este régimen dictatorial, asesino, sigue existiendo y tiene como meta la destrucción de Israel, Israel no va a tener paz nunca, porque ellos van a continuar para alcanzar su meta. Van a continuar desarrollando su plan nuclear, van a continuar con el desarrollo de los misiles. Ellos van a apoyar a los proxys como Hamás, que hizo el 7 de octubre, van a apoyar a Hezbolá, su mano derecha en Líbano, que ahora empezó a luchar contra Israel también, van a apoyar a los hutíes en Yemen. Irán es el origen del mal en la región, el origen de la desestabilización de la región. Y podemos ver lo que pasó en enero pasado, ¿no? En enero, ¿cuántas personas murieron (por la represión a las manifestaciones de estudiantes)? Treinta, cincuenta mil personas es lo que dicen. Nadie sabe el número. Entonces, no es por nada que los iraníes festejaron tanto la muerte de su supremo líder.

-La reacción de Irán ha sido, por ejemplo, atacar bases militares de Estados Unidos en otros países del Golfo Pérsico. ¿Hay un temor de que la guerra no dure cuatro o cinco semanas, como dijo el presidente Trump, y se extienda a toda la región por más tiempo?

-Esta pregunta es más grande que el Estado de Israel. Pero es claro que este régimen (de Irán) está en sus últimos días y que tratan de poner todo lo que tienen contra todos. Es peligroso. Y creo que como comunidad internacional tenemos que ver realmente hoy esta amenaza, que es no solo contra Israel, no es solo contra los judíos; no, es contra cualquier país, contra todos, contra los vecinos árabes. Entonces la amenaza de Irán es mucho más grande que contra Estados Unidos o contra Israel.

-¿Cómo evalúa la reacción de los países del Golfo en este conflicto?

-Bueno, cada país que está bajo esta amenaza tiene que defender a sus ciudadanos, ¿no? Lo que hace Israel, lo que haría Uruguay si estuviera en esta situación, imagino. Entonces, es muy natural.

-Y lo mismo le pregunto para los países de Europa, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia y Alemania, que han decidido cooperar con Estados Unidos en esta ofensiva contra Irán.

-Creo que estos países entienden muy bien tres cosas. Primero, que la amenaza de Irán no es sólo contra algunos países, sino contra todo el mundo. Segundo, que los misiles iraníes pueden llegar hasta Europa. Y tercero, que la amenaza del plan nuclear es tan claro que estos países han actuado durante todo este tiempo contra el plan nuclear de Irán y trataron con Estados Unidos de hacer tratos con Irán, de fijar una manera diplomática para que no llegara al momento de la guerra. Pero el régimen iraní no lo quería hacer, fueron contra todo tipo de acuerdos, y continuaron con sus planes de los misiles balísticos y su plan nuclear, hasta este momento que ya no había otra posibilidad sino parar estos planes.

-Israel ha denunciado muchas veces la injerencia de Irán en América Latina y la presencia de grupos como Hezbolá y Hamás, organizaciones terroristas financiados por Irán. ¿Cómo ve usted el panorama ahora si cae el régimen iraní? ¿Se terminará la presencia de Hamás o de Hezbolá en América Latina, o esos grupos van a seguir operando acá?

-Es una buena pregunta y puede ser que sea un poco temprano para realmente saberlo. Porque siempre que algo pasa, puede haber repercusiones. Puede ser que veamos un cambio positivo. Pero creo que tenemos que esperar hasta que podamos ver qué pasa con todos estos grupos terroristas. Porque también para ellos hay oportunidad de dejar sus armas y cambiar de lugar. Espero un futuro de paz y más tranquilidad.

-La llevo al conflicto en Gaza. La primera parte del plan del alto el fuego se cumplió, que fue la liberación de los rehenes. Ahora está en proceso la segunda parte, que es el desarme de Hamás, que todavía no se concretó. Y después, bueno, vendrá la reconstrucción. ¿Qué perspectiva hay realmente de que Hamás entregue las armas?

-Podemos preguntar eso sobre Hamás y sobre Hezbolá.

-Sí, también.

-Porque hay tantas declaraciones de los líderes de Hamás y de Hezbolá de que no van a desarmarse... Es muy preocupante para nosotros, pero no estamos solos en esto. Estamos 100% detrás del plan de Estados Unidos en Gaza y espero que los americanos, con la ayuda de otros países, van a saber cómo forzar a Hamás a llegar al momento de que van a desarmarse. No va a ser fácil, pero no hay futuro en Gaza, en el área, sin que Hamás se desarme, sin la desradicalización en la Franja de Gaza, para que podamos construir un liderazgo moderado que quiera vivir al lado de Israel, que podamos avanzar juntos. Continuar con el liderazgo de Hamás no es posible.

-La comunidad judía en Uruguay ha alertado sobre un creciente antisemitismo en la sociedad. ¿Esta nueva guerra en el Medio Oriente puede fomentar ese antisemitismo y ayudará a erradicarlo?

-Primero, creo que no es que la comunidad judía diga que hay un aumento del antisemitismo; es algo objetivo, hay aumento del antisemitismo en todo el mundo. También en Uruguay hay reportes que lo muestra. Entonces es algo muy objetivo que ocurre y que no podemos ignorar. Ahora, creo que es muy difícil tratar de fijar de forma lógica lo que aumenta o no aumenta el antisemitismo, porque no hay nada de lógica en el antisemitismo. Eso nos enseña que tenemos que poner muchos esfuerzos en la educación, lo que es antisemitismo, qué es considerado antisemitismo, y cómo podemos luchar contra el antisemitismo. Pero sí, ojalá que con el fin de este régimen iraní, que es muy antisemita, que negó la existencia del Holocausto, veamos menos antisemitismo en el Medio Oriente, en todo el mundo, y acá en Uruguay también.