Ataque antisemita en Londres: incendiaron cuatro ambulancias de la comunidad judía

La policía de Londres investiga este lunes un posible ataque antisemita en la capital británica tras el incendio de cuatro ambulancias gestionadas por una asociación judía. El primer ministro Keir Starmer denunció un ataque "profundamente impactante y antisemita".

"Mis pensamientos están con la comunidad judía que esta mañana se entera de esta terrible noticia. El antisemitismo no tiene lugar en nuestra sociedad", reaccionó Starmer en la red social X.

Las cuatro ambulancias de la asociación Jewish Community Ambulance, un servicio médico de emergencia de la comunidad judía conocido como Hatzalah, fueron incendiadas en el barrio de Golders Green, al norte de la capital británica.

The antisemitic arson attack in Golders Green is horrifying.



I’ve been in touch with Jewish community leaders this morning and will continue to do so throughout the day.



An attack on our Jewish community is an attack on us all. We will fight the poison that is antisemitism. pic.twitter.com/el2AqQ7F6a — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 23, 2026

En el incendio no hubo heridos y el fuego fue extinguido, precisó la policía, aunque algunas viviendas cercanas fueron evacuadas por precaución.

Los detalles del ataque a cuatro ambulancias

En un comunicado, la policía indicó haber sido alertada por los bomberos hacia la 01:45 de la madrugada (22:45 del domingo en Uruguay) debido a un incendio en ese barrio. "El ataque está siendo investigado como un delito de odio antisemita", señaló la Policía Metropolitana en un comunicado.

Los restos calcinados de un servicio de ambulancias judío en Londres, Gran Bretaña, 23 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN

"Estamos examinando imágenes de videovigilancia y tenemos conocimiento de videos que circulan en línea. En esta fase preliminar, creemos que estamos buscando a tres sospechosos", precisó la responsable de la investigación, Sarah Jackson, citada en el comunicado.

Los bomberos de Londres indicaron haber movilizado seis vehículos y unas cuarenta personas en el lugar, logrando extinguir el incendio hacia las 03:00 de la madrugada (medianoche de Uruguay).

Imágenes difundidas por los medios británicos muestran tres vehículos calcinados en un estacionamiento y un cuarto dañado.

Shomrim North West London, una organización benéfica judía y grupo voluntario de prevención que opera en el noroeste de Londres, condenó el incendio, calificándolo de "acto dirigido y profundamente preocupante que afecta a un servicio de emergencia vital al servicio de la comunidad judía local".

Incendiaron ambulancias voluntarias de Londres; se investiga como un delito de odio antisemita Foto: ANDY RAIN/EFE

En los últimos años, Reino Unido ha registrado un aumento de los actos antisemitas, según datos de varias asociaciones y del gobierno.

Según el Community Security Trust, hubo 3.700 actos antisemitas en Reino Unido en 2025, un aumento del 4% en un año y el segundo total anual más alto jamás registrado por esta organización encargada de proteger los lugares de la comunidad judía.

AFP