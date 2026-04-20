“Esto es abominable y no será tolerado”, dijo el primer ministro británico contra intento terrorista

Agentes de la unidad antiterrorista de la Policía británica trabajaron ayer domingo para esclarecer el intento de incendiar una sinagoga la pasada noche en el noroeste de Londres, incidente en el que ninguna persona resultó herida.

En un comunicado, la Policía Metropolitana (Met, por sus siglas en inglés) informó de agentes que realizaban patrullas de vigilancia en la zona observaron daños en una ventana de la sinagoga Kenton United, en el barrio de Harrow (noroeste de la ciudad). Tras una inspección, observaron humo en el interior de una habitación y evidencia de que se había arrojado una botella con algún químico a través de la ventana, indica la nota.

“Se alertó a los bomberos de Londres, quienes registraron el edificio para confirmar que no existía riesgo de incendio”, añade.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo en su cuenta de red social X sentirse horrorizado por los recientes ataques incendiarios antisemitas en Londres.

“Esto es abominable y no será tolerado. Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra el Reino Unido. Estamos reforzando la presencia policial y los responsables serán encontrados y llevados ante la justicia. No descansaremos en nuestra empeño de dar con los culpables”, escribió el líder laborista.

El pasado miércoles, hubo otro incidente similar contra otra sinagoga en el barrio de Finchley, al norte de Londres, después de un ataque previo contra varias ambulancias gestionadas por la comunidad judía en la capital británica, el 23 de marzo. El grupo islamista Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, que se dio a conocer el pasado marzo, ha reivindicado el ataque contra la sinagoga de Finchley, lo que la Policía trata de verificar.

EFE