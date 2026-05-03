Starmer anuncia una acción policial “más contundente” contra las proclamas de lemas antisemitas en Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo ayer sábado que quiere ver una acción policial “más contundente” contra las personas que proclaman lemas percibidos por la comunidad judía como antisemitas en las protestas contra la guerra en Gaza.

Starmer dijo además, en una entrevista con la BBC, que convendrá revisar la normativa para facilitar la prohibición en algunos casos de manifestaciones concretas, que se consideren una amenaza grave para el orden público. El líder laborista, cuya esposa es judía y cría a sus hijos en esa tradición, instó a los ciudadanos a llamar la atención a quienes, durante las marchas propalestinas, entonen cánticos que puedan resultar intimidatorios para el colectivo hebreo. El primer ministro defendió “la libertad de expresión y la protesta pacífica” y reconoció “las preocupaciones legítimas sobre Gaza y Oriente Medio, pero pidió “una respuesta conjunta de la sociedad” ante el creciente antisemitismo en el Reino Unido.

“Si estás en una marcha o protesta donde la gente corea ‘globalicemos la intifada’, tienes que parar a preguntarte por qué no lo denuncias. ¿Por qué estás en una manifestación donde ese es el cántico? Creo que ha llegado el momento de que la gente se haga esa pregunta”, declaró. Los lemas ‘globalizar la intifada’ y ‘del río al mar, Palestina será libre’ son considerados antisemitas por muchos judíos porque los interpretan como un llamamiento a la violencia o una negación del derecho a existir de Israel, aunque quienes los usan sostienen que expresan apoyo a los derechos de los palestinos.

EFE