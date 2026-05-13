Reino Unido: el tradicional discurso del rey Carlos III, eclipsado por la crisis de Keir Starmer

El tradicional discurso anual del rey, que pronunció Carlos III en el Parlamento este miércoles, y en el que el gobierno británico presentó su programa venidero, quedó eclipsado por la crisis del ejecutivo laborista, con el primer ministro, Keir Starmer, luchando por mantener su puesto. El discurso del monarca significaba una tregua en la guerra abierta dentro de un Partido Laborista dividido, que debate si Starmer debe seguir en el cargo o dimitir tras los desastrosos resultados en las elecciones locales del pasado jueves.

El ministro de Salud, Wes Streeting, de 43 años, es uno los nombres que barajan los medios británicos para sustituir a Starmer, en caso de una eventual renuncia del primer ministro, en el cargo desde julio de 2024, cuando los laboristas ganaron las elecciones, poniendo fin a catorce años de gobiernos conservadores.

El primer ministro recibió el miércoles por la mañana a Streeting, en una reunión de la que no salió ninguna información.

Revés electoral laborista y Keir Starmer en la cuerda floja

Otro eventual aspirante a suceder a Starmer es Andy Burnham, de 56 años, alcalde del área metropolitana de Mánchester y la personalidad laborista más popular, según las encuestas.

Una tercera opción es la antigua vice primera ministra Angela Rayner, de 46 años.

La crisis dentro del laborismo llega tras el duro revés del gobierno en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo. En esas elecciones de hace una semana, el laborismo perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Tras esos resultados, el liderazgo de Starmer al frente del laborismo quedó en entredicho y más de 80 diputados del partido pidieron su renuncia.

Probabilidades de una casa de apuestas sobre los aspirantes a convertirse en el próximo líder del Partido Laborista británico, con los nombres de Andy Burnham, Wes Streeting y Angela Rayner, en Whitehall, en el centro de Londres, el 12 de mayo de 2026. AFP

Además, el martes, cuatro ministros adjuntos presentaron su dimisión para expresar su oposición al liderazgo de Starmer. En respuesta a esa oposición a Starmer, más de un centenar de diputados laboristas firmaron el martes una carta de apoyo al primer ministro.

Los laboristas tienen mayoría absoluta en el Parlamento, con 403 diputados, en una cámara de 650.

En otro golpe duro para Starmer, los sindicatos afiliados al Partido Laborista le retiraron el miércoles su apoyo. "El laborismo no puede continuar por este camino. Habrá que poner en marcha un plan para la elección de un nuevo líder", escribieron en la red social X.

Medidas anunciadas en el discurso del rey Carlos III

En una tradicional ceremonia llena de pompa, el rey leyó un discurso preparado por el Ejecutivo, en el que detalló los proyectos de ley que se tramitarán este año, entre ellos para combatir el antisemitismo y estrechar la relación comercial con la Unión Europea.

Después de la intervención del monarca la Cámara de los Comunes iniciará el debate sobre el Discurso del Rey. El Partido Nacional Escocés (SNP) ya ha anunciado que, mediante una enmienda al texto, presentará una moción de censura contra Keir Starmer para forzar una votación sobre su liderazgo.

En el paquete de unos 35 proyectos de ley figura la posible nacionalización de la siderúrgica British Steel, la creación de un fondo soberano de inversión en infraestructuras y la introducción de un carné de identidad digital, así como medidas para acelerar la expansión de la energía nuclear.

El rey Carlos III de Gran Bretaña pronuncia su discurso en la Cámara de los Lores. AFP

Se prevé asimismo un nuevo marco para permitir al Reino Unido alinear ciertas normas con el mercado único europeo en áreas como los estándares alimentarios, dentro de la iniciativa del Gobierno laborista de acercar el país a la UE tras el Brexit.

La ceremonia del Discurso del Rey comenzó, como marca el protocolo, con el registro simbólico de los sótanos de Westminster por los Yeoman of the Guard, el cuerpo de guardia del monarca, en recuerdo de la Conspiración de la Pólvora de 1605, cuando un grupo de católicos intentó hacer estallar el Parlamento para asesinar al rey Jacobo I.

Carlos III llegó desde el palacio de Buckingham en procesión oficial escoltada por unidades militares y caballería, vestido con la Túnica de Estado, para posteriormente colocarse la Corona Imperial antes de su alocución en la Cámara de los Lores (no electa).

Por su parte, Starmer, citado en un comunicado publicado por Downing Street, afirmó que su país "se encuentra en un momento decisivo: avanzar con un plan para construir un país más fuerte y más justo, o volver al caos y la inestabilidad del pasado".

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su esposa Victoria salen del 10 de Downing Street rumbo a la Apertura del Parlamento. AFP

"El mundo actual es más volátil y peligroso que en cualquier otro momento de la historia reciente", subrayó Starmer, cuando las guerras en Oriente Medio y en Ucrania "amenazan el nivel de vida" en el país.

El Discurso del Rey no es redactado por el monarca, pese a que lo pronuncia en el Parlamento, sino por el gobierno, que lo utiliza para detallar las leyes que propone para los próximos 12 meses.

En ese discurso, Starmer prometió actuar "con mayor urgencia" para hacer de Reino Unido un país "más fuerte y más justo".

Entre otras medidas previstas figuran la reducción de la edad para votar a 16 años y la reforma del sistema de asilo, cuando el número de migrantes que cruzaron el canal de la Mancha acaba de superar los 200.000 desde que comenzaron los registros, en 2018.

Con información de EFE y AFP