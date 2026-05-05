Cortes de tránsito en Montevideo por rodaje de Netflix: calles afectadas y horarios en Ciudad Vieja

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que durante mayo y hasta mediados de junio de 2026, Montevideo será la sede de filmación de una megaproducción internacional. Se trata de la serie “El futuro es nuestro”, la nueva producción de Netflix, con el actor uruguayo Enzo Vogrincic como protagonista.

Esta iniciativa se presentó el lunes 4 de mayo en la Torre Ejecutiva, con la presencia de autoridades de organizaciones del rubro audiovisual local, como la presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), Gisella Previtali y la coordinadora de Montevideo Audiovisual, Mariana Secco. El rodaje tiene una duración estimada de seis semanas y generará cambios en el tránsito en Montevideo y alrededores.

Este fenómeno responde al crecimiento sostenido del sector audiovisual del Uruguay en las últimas décadas, que ya ha sido el lugar elegido por otras productoras como centro de filmación. Son producciones de gran impacto en el país, que "generan empleo, impulsan la innovación y contribuyen al fortalecimiento de toda la cadena de valor del sector", como explica la IMM.

Según afirman en el sitio web de la IMM, este rodaje "generará alrededor de 4.000 puestos de trabajos directos e indirectos entre equipos técnicos, extras, personal artístico y personal de empresas contratadas en áreas tales como catering, transporte, hotelería, traslados, viajes, comunicación, seguridad, conectividad, locaciones y alquiler de equipamiento, entre otras".

Ubicaciones confirmadas del rodaje

Está confirmado que la producción abarcará al menos 15 locaciones públicas y privadas de Montevideo. Entre ellas se encuentra: Ciudad Vieja, Peñarol, Melilla y parque Lecocq. La Plaza Independencia será uno de los principales sets de filmación, lo que ratifica su esencia de emblema nacional.

Set de rodaje en la calle. Foto: Canva

Guía de cortes de tránsito y desvíos de transporte en Ciudad Vieja

Desde el lunes 4 de mayo al mediodía habrá reservas de estacionamiento por calle Piedras por el rodaje, que comprenden Juan Carlos Gómez entre Piedras y 25 de Agosto; y Piedras entre Juan Carlos Gómez y Juncal.

A partir del jueves 7 de mayo a las 6:00 horas comienzan los cortes de tránsito, que se extenderán hasta el domingo 10 de mayo a las 23:00 horas. Se cortará la calle Piedras, por cuadra, desde Misiones hasta Juncal, dejando libre la circulación por las calles perpendiculares a Piedras.

Cartel de calle cerrada en Montevideo. Foto: Archivo El País.

El sábado 9 de mayo a partir de las 06:00 horas, hasta el domingo 10 a las 23:00 horas se amplían los cortes, que serán en:

Piedras y Zabala.

Misiones y Cerrito.

25 de Agosto y Rambla.

Rambla 25 de Agosto y Treinta y Tres.

Ituzaingó y Cerrito.

Rambla Roosevelt y Rambla 25 de Agosto.

Bartolomé Mitre y 25 de Mayo.

Juncal y Cerrito.

Juan Carlos Gomez y 25 de Agosto (se puede circular por 25 de Agosto).

El domingo 10 de mayo de 6:00 a 22:00 horas se reducen los cortes de tránsito a:

Piedras e Ituzaingó.

Bartolomé Mitre y 25 de Agosto.

Cerrito y Juncal.

Juan Carlos Gómez a la altura de la rambla (dejando paso por 25 de Agosto).

Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo.

El lunes 11 de mayo estará cortada la calle Bartolomé Mitre y Buenos Aires (sin afectar Buenos Aires), en el horario de 7:00 a 19:00 horas.

Según declaró la IMM, conforme avancen las semanas de rodaje, se informará de nuevos cortes de tránsito y los desvíos de transporte correspondientes. Por más información sobre el rodaje, consultar la página web de la IMM.