OSE realiza corte de agua en Montevideo durante este martes 5 de mayo por rotura troncal: barrios afectados

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se produjo una rotura de troncal en la entrada a la sala de bombas del recalque de Cuchilla Pereyra durante este martes 5 de mayo de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

De acuerdo con lo informado, la situación deriva en un corte de agua y afectación del servicio en los barrios La Carbonera y Colón.

La zona comprometida comprende a las calles y avenidas como Av. César Mayo Gutiérrez, Av. Gral. Garzón, Av. Lezica, Caacupé, Valentín Álvarez, Arroyo Pantanoso, Anillo Perimetral Wilson Ferreira Aldunate (Ruta 102), Cno. Varzi, Cno. Calchaquí y Arroyo Las Piedras, además de Cno. Uruguay, Cno. Paso Calpino y Dr. Víctor Armand Ugón.

El comunicado también menciona a usuarios de Abayubá y Manga, Toledo Chico, con afectación en Cno. Osiris Rodríguez, Cno. Uruguay, Cno. Russi, Arroyo Las Piedras, Cno. Mancebo, Av. Mendoza y otros tramos indicados, además de frentistas de Cno. América, Cno. Tauro, Cno. Los Viñedos y Cno. Los Fresnos, entre Av. Mendoza y Av. Belloni.

Agua de la canilla. Leonardo Maine/Archivo El Pais

OSE indicó que personal del organismo trabaja en el lugar y que el servicio se restablecería hasta las 15:00 del martes 5 de mayo de 2026. Una vez normalizado, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad. Ante inconvenientes, la empresa estatal recomienda solicitar asistencia en el 0800 1871 o *1871 desde móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.