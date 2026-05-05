Qué serie de Netflix se filmará en Montevideo por casi un mes y en qué barrios serán los rodajes

A partir de este mes de mayo, una serie de Netflix comenzará a realizar un rodaje en Montevideo que durará hasta mediados de junio. Entre los lugares elegidos para esta producción se encuentran varios puntos céntricos de la capital, confirmó la Intendencia de Montevideo (IMM).

La comuna catalogó esta filmación como parte de una "megaproducción internacional" en la que "Montevideo funcionará como locación central". El rodaje en Uruguay durará 27 días en total, de los cuales 15 serán en Montevideo, una ciudad que se ha convertido en un centro de gran actividad audiovisual, con más de 300 proyectos audiovisuales internacionales y locales en 2025.

Cuál es la serie que se comenzará a grabar en Montevideo

La serie que se filmará en varios sitios céntricos de Montevideo es “El futuro es nuestro”, una nueva producción de Netflix Lationamérica.

Según la IMM, el proyecto tendrá seis semanas de filmación en Montevideo y alrededores, y generará alrededor de 4.000 puestos de trabajo. La serie estará liderada por el actor uruguayo Enzo Vogrincic, "una oportunidad extraordinaria para proyectar el talento nacional en una producción de alcance global", indicó la Intendencia.

El actor uruguayo Enzo Vogrincic liderará la miniserie de Netflix "El futuro es nuestro”, que se grabará en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli.

Se trata de una miniserie distópica de ocho capítulos, basada en la novela "The World Jones Made" del escritor estadounidense Philip K. Dick.

En qué zonas de Montevideo se grabará la serie de Netflix

Uno de los principales puntos de filmación de esta serie será la Plaza Independencia, pero la producción abarcará aproximadamente 15 locaciones en Montevideo, entre las que se encuentran:



Ciudad Vieja

Peñarol

Melilla

Parque Lecocq

Afectaciones en el tránsito de Montevideo por el rodaje

Desde el jueves 7 de mayo a las 06:00 horas iniciarán los cortes de tránsito, que se extenderán hasta el domingo 10 de mayo a las 23:00 horas.

Se cortará la calle Piedras, por cuadra, desde Misiones hasta Juncal, dejando libre la circulación por las calles perpendiculares a Piedras, indica la IMM.

El sábado 9 de mayo, a partir de las 6:00 horas hasta el domingo 10 a las 23:00 horas se amplían los cortes, que serán en:



Piedras y Zabala

Misiones y Cerrito

25 de Agosto y Rambla

Rambla 25 de Agosto y Treinta y Tres

Ituzaingó y Cerrito

Rambla Roosevelt y Rambla 25 de Agosto

Bartolomé Mitre y 25 de Mayo

Juncal y Cerrito

Juan Carlos Gómez y 25 de Agosto (se puede circular por 25 de Agosto)

Ciudad Vieja de Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

La IMM también informó que el domingo 10 de mayo, de 6:00 a 22:00 horas se reducen los cortes de tránsito a:



Piedras e Ituzaingó

Bartolomé Mitre y 25 de Agosto

Cerrito y Juncal

Juan Carlos Gómez a la altura de la rambla (dejando paso por 25 de Agosto)

Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo

Además, el lunes 11 de mayo estará cortada la calle Bartolomé Mitre y Buenos Aires (sin afectar Buenos Aires), en el horario de 7:00 a 19:00 horas.

La Intendencia concluyó comunicando que informará de nuevos cortes de tránsito y los desvíos de transporte mientras vaya avanzando el rodaje.